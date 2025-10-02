James Bond, Amazon punta su Jacob Elordi per il prossimo 007: Steven Knight scriverà Bond 26

Secondo le ultime indiscrezioni, Amazon sarebbe molto interessato al profilo di Jacob Elordi per il ruolo di candidato principale al personaggio di James Bond, nonostante per il momento si tratti soltanto di una voce.

Probabilmente, la star di Euphoria e dell'ultima trasposizione cinematografica di Frankenstein, potrebbe partecipare al casting nel 2026. Una scelta che sarebbe in controtendenza rispetto a quanto trapelato sinora.

Jacob Elordi in corsa per James Bond?

Soltanto pochi giorni fa, Deadline aveva diffuso quelle che sarebbero le caratteristiche ricercate da Amazon per il ruolo di 007 nel prossimo film: un attore britannico e sconosciuto.

Jacob Elordi sul set di un film

Jacob Elordi è australiano e certamente non è sconosciuto. A parte questi dettagli, l'attore potrebbe essere un candidato perfetto per interpretare il personaggio creato da Ian Fleming.

Il ruolo chiave di Steven Knight nel prossimo film di 007

Il fattore principale rimane lo sceneggiatore al quale è stato assegnato il progetto: Steven Knight, conosciuto per i suoi lavori in Peaky Blinders e La promessa dell'assassino.

Knight è particolarmente avvezzo alle narrazioni crude e violente, e il nuovo Bond potrebbe essere una versione più brutale rispetto a quella creata da Fleming. Pare inoltre che Knight stia attingendo parecchio dai primi romanzi dello scrittore e l'idea potrebbe essere quella di lavorare ad un Bond delle origini, più grezzo rispetto a quelli successivi.

La produzione di Bond 26, diretto da Denis Villeneuve, inizierà presumibilmente non prima del 2027, con uscita prevista nel 2028. In passato il personaggio è stato interpretato da tantissimi attori noti e meno noti. È stato interpretato sette volte da Roger Moore, sei volte da Sean Connery, cinque volte da Daniel Craig, quattro volte da Pierce Brosnan, due volte da Timothy Dalton e una sola volta da George Lazenby. Craig aveva ereditato il ruolo da Brosnan nel 2006 con Casino Royale, uno dei più grandi successi della saga.