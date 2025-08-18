Kevin Costner e Jake Gyllenhaal in 'luna di miele' in un nuovo film Amazon

I due attori saranno i protagonisti del nuovo progetto targato Amazon MGM Studios diretto dai registi Glenn Ficarra e John Requa.

Kevin Costner e Jake Gyllenhaal saranno i protagonisti di un nuovo film intitolato Honeymoon with Harry, progetto che verrà prodotto da Amazon MGM Studios ed è basato sul libro scritto da Bart Baker.

Le due star del cinema saranno dirette da Glenn Ficarra e John Requa, impegnati dietro la macchina da presa in occasione del progetto, che unisce dramma e comicità.

Cosa racconterà il film con Costner e Gyllenhaal

Al centro della trama di Honeymoon with Harry ci sarà un uomo (Jake Gyllenhaal) che decide di andare in luna di miele con quello che avrebbe dovuto diventare suo suocero (Kevin Costner). La fidanzata del protagonista, infatti, è drammaticamente morta due giorni prima del loro matrimonio. I due personaggi saranno quindi alle prese con il lutto e con il tentativo di trovare un modo per andare avanti con la propria vita.

Animali notturni: Jake Gyllenhaal in una scena del film

La sceneggiatura del film è stata firmata da Dan Fogelman che ha già collaborato in precedenza con Ficarra e Requa in occasione delle serie This Is Us e Paradise dopo il successo della commedia Crazy, Stupid, Love.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Mike Karz e Jennifer Salke.

Gli impegni delle due star

Tra i recenti progetti con protagonista Jake Gyllenhaal ci sono la serie Presunto Innocente (di cui potete leggere la nostra recensione), che gli ha fatto conquistare una nomination ai Golden Globe e agli Emmy come migliore attore, e i film Remain, diretto da M. Night Shyamalan, e The Bride!, con la regia di Maggie Gyllenhaal.

Jake, come produttore, ha inoltre un accordo con Amazon MGM Studios tramite la sua casa di produzione Nine Stories.

Kevin Costner, invece, ha diretto Horizon: An American Saga e, dopo l'ormai famoso addio alla serie Yellowstone, sarà coinvolto in veste di produttore in occasione della miniserie, che sarà composta da sei episodi, intitolata The Gray House.