Henry Cavill e Jake Gyllenhaal alle prese con missioni pericolose nel trailer di In the Grey

Guy Ritchie ha collaborato nuovamente con il trio di attori composto da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez in occasione del film In the Grey, in arrivo nelle sale americane il 15 maggio.

Il trailer dell'action movie regala le prime anticipazioni per quanto riguarda gli eventi al centro della trama e l'atmosfera che contraddistingue il progetto.

Cosa racconterà l'action movie di Guy Ritchie

In The Grey, secondo la trama ufficiale, segue le avventure di un team di agenti sotto copertura che vivono nell'ombra viaggiando in giro per il mondo per compiere varie missioni, essendo a proprio agio con la gestione del potere e dell'influenza, senza ovviamente dimenticare l'uso di armi automatiche ed esplosivi. Quando uno spietato despota ruba una cifra miliardaria, il team viene inviato per rubarlo di nuovo in quella che sarebbe stata per chiunque una missione suicida. La missione che inizia come una rapina impossibile peggiora poi progressivamente, diventando una guerra di strategia, inganno e sopravvivenza.

Henry Cavill e Jake Gyllenhaal hanno il ruolo di Sid e Bronco, i due specialisti che si ritrovano alle prese con la missione di rientrare in possesso dei soldi trafugati dal tiranno Salazar.

Nel cast ci saranno anche Kristofer Hivju, Emmett J. Scanlan, Jason Wong, Michael Vu, Fisher Stevens, Rosamund Pike, e Carlos Bardem.

Ecco il trailer:

Le precedenti collaborazioni del regista con le star

Il filmmaker, per realizzare il film di cui è anche sceneggiatore e produttore, ha deciso di collaborare nuovamente con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González dopo aver avuto occasione di dirigerli in altri progetti per il grande schermo.

Gyllenhaal ha infatti fatto parte del cast di The Covenant, mentre Cavill e Gonzalez sono stati impegnati con il regista nelle riprese del film Il ministero della guerra sporca (di cui potete leggere la nostra recensione).

Guy Ritchie, che ha scritto la sceneggiatura e sarà uno dei produttori, aveva dichiarato presentando il progetto: "C'è qualcosa di speciale che accade quando collabori regolarmente con gli stessi partner: costruisci una conoscenza e una fiducia che permette a tutti di dare il meglio. Jake, Henry ed Eiza sono degli attori incredibilmente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Sarà un film pieno d'azione intellettualmente stimolante e fisicamente spettacolare".