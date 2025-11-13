Road House 2, Dave Bautista: "Jake Gyllenhaal mi sta istruendo sul cinema, sa fare tutto"

Dave Bautista ha eletto il collega di set in Road House 2, Jake Gyllenhaal, come suo maestro, lodando la sua competenza nel mondo del cinema. Nel sequel del film Prime Video, Gyllenhaal farà ritorno nei panni di Elwood Dalton, un ex lottatore UFC che diventa buttafuori in un bar nelle Florida Keys. Bautista lo affiancherà in un ruolo ancora top secret.

E per l'attore di Guardiani della Galassia gli insegnamenti del collega più esperto sono stati davvero preziosi, come ha ammesso lui stesso. Descrivendo il suo co-protagonista come incredibilmente accessibile e affidabile, Bautista ha spiegato come la conoscenza di Gyllenhaal degli aspetti commerciali dell'industria cinematografica abbiano rappresentato un'importante lezione.

Jake Gyllenhaal in Road House

Azione e cuore: i segreti di un sequel che punta al successo

Nel corso di un'intervista con ScreenRant, Dave Bautista ha confessato di non conoscere Jake Gyllenhaal da molto tempo, "ma io e lui abbiamo un caro amico in comune. Sono sempre stato un suo grande fan. Prima ancora di avere la parte in Road House, l'ho visto a Broadway in Otello. Sono andato nel backstage per parlare con lui e mi sono subito trovato bene. Quando abbiamo iniziato a girare Road House 2, abbiamo iniziato a leggere la sceneggiatura ed eravamo entrambi molto d'accordo sul fatto di voler approfondire di più queste relazioni".

Pur avendo scelto di approfondire l'aspetto emotivo dei personaggi, Bautista promette scene d'azione spettacolari a gogo. Dopo tutto "si tratta di Road House. Ma spero che ciò che ci distinguerà agli occhi del pubblico sarà il cuore del film che stiamo sviluppando. Io misuro la mia carriera in base alle persone con cui lavoro, e Jake è al vertice della classifica. Non solo è in circolazione da molto tempo, ma è anche molto rispettato. È rispettato per un motivo, perché è un talento pazzesco, e non solo per quello che mette sullo schermo, ma anche per la sua conoscenza del suo lavoro. Sa come funziona la macchina. Conosce i dialoghi, conosce le sceneggiature e ha un sacco di intuizioni. Sono davvero felice di lavorare con lui, e sto anche imparando molto"_.

Jake Gyllenhaal in una scena di Road House

Cosa ci aspetta in Road House 2?

La nostra recensione di Road House analizza le caratteristiche del remake del celebre cult con Patrick Swayze, Il duro del Road House. Il finale della storia crea un gancio per il sequel con Gyllenhaal, uno dei due seguiti annunciati. L'altro sarà diretto dal regista Doug Liman, in guerra aperta con Amazon dopo che lo streamer si è rifiutato di far uscire nei cinema il primo remake.

Road House 2 sarà diretto da Ilya Naishuller, che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Will Beall. Oltre a Bautista, il cast principale vedrà l'ingresso di sei lottatori UFC. Inoltre, Jay Hieron tornerà nei panni di Jax "Jetway" Harris, un lottatore UFC con legami con Dalton. Il sequel, che avrà a disposizione un budget maggiore, sarà girato nel Regno Unito, a Malta e a Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la trama, per il momento è ancora segreta.

