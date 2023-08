Jada Pinkett Smith, i capelli iniziano a ricrescere grazie alle cure contro l'alopecia (FOTO)

Jada Pinkett Smith mostra le foto dei capelli che le stanno ricrescendo grazie alle cure contro l'alopecia. L'attrice e conduttrice di Red Table Talk ha condiviso su Instagram due selfie. Nella prima foto la testa sembra rasata, mentre nella seconda i capelli, tinti di biondo, sono cresciuti un po' di più. "Questi capelli si comportano come se stessero cercando di tornare. Ci sono ancora alcuni punti difficili ma... vedremo✨", ha scritto nella didascalia del post. Già in occasione del celebre schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 la Smith si era aperta ulteriormente sulla sua malattia in un'intervista al Guardian, raccontando di quanto all'inizio fosse stato difficile e spaventoso.

La malattia

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e lo ha rivelato nel 2018 durante il suo programma Red Table Talk in cui ha raccontato di quando si accorse della malattia per la prima volta sotto la doccia. In seguito si è esposta spesso su Instagram per aggiornare i fan sullo stato della sua malattia e per sostenere anche altre donne che perdono i capelli, condividendo una visione ottimistica della sua perdita di capelli dicendo per esempio ai fan "Ma sapete, mamma ci metterà degli strass. Mi farà una coroncina" o dichiarando "Io e l'alopecia saremo amiche... punto!".

