Will Smith appare a sorpresa per sostenere la moglie Jada alla presentazione del suo memoir

L'attore Will Smith ha partecipato a un evento organizzato a Baltimora per promuovere l'autobiografia di sua moglie Jada.

Will Smith, un po' a sorpresa, si è presentato all'Enoch Pratt Free Library di Baltimora per sostenere la moglie Jada Pinkett Smith, impegnata nella promozione della sua autobiografia Worthy.

All'evento erano presenti anche i figli Jaden e Willow, la madre di Jada, Adrienne Banfield-Norris, e Trey, il figlio avuto da Smith durante il suo primo matrimonio.

Una partecipazione a sorpresa

Will Smith ha spiegato che ha scelto di partecipare all'evento per promuovere il libro di Jada per essere presente come la moglie in passato quando era lui a essere al centro dell'attenzione mediatica. L'attore premio Oscar ha quindi parlato della loro relazione spiegando: "Abbiamo avuto un rapporto davvero, davvero lungo e tumultuoso. Lo definiamo 'brutiful': è stato brutale e meraviglioso al tempo stesso".

Will e Jada, nonostante vivano da separati da sei anni, non hanno intenzione di divorziare e stanno impegnandosi per avere una partnership positiva. L'attore ha inoltre sottolineato che in passato la moglie ha dovuto sacrificare le sue ambizioni per lasciargli inseguire i suoi sogni e ha anche sviluppato un legame con la madre di Trey, Sheree Zampino, pur di permettere al marito di avere accanto tutti i suoi figli.

Smith ha inoltre sottolineato: "Ci siamo messi insieme quando eravamo ventenni. Avevo dei sogni enormi relativi a quello che volevo fare nel mondo e nella mia vita, ed ero pieno di passione con una visione. E, mentre sono qui davanti a voi stasera, non sono mai stato così felice nella mia vita".

L'attore ha quindi spiegato che nelle ultime tre settimane era in Papua Nuova Guinea, dove stava seguendo una ricerca sulla biodiversità, e non ha quindi saputo delle notizie riguardanti il divorzio e la loro relazione fino a quando è arrivato a Sidney. Will ha ribadito: "La nostra unione è un esperimento approssimativo sull'amore incondizionato. Jada è la miglior amica che abbia mai avuto su questo pianeta e sarò presente per lei e la sosterrò per il resto della mia vita".