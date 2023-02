Jada Pinkett Smith sulla sua malattia: "All'inizio è stato difficile e spaventoso"

Jada Pinkett Smith ha parlato della sua malattia, la condizione fisica che è stata al centro del controverso incidente che ha avuto luogo durante la cerimonia degli Oscar dello scorso anno, quando suo marito Will Smith è salito sul palco per schiaffeggiare il comico Chris Rock, colpevole di aver fatto una battuta sul suo look.

La Pinkett Smith ha rotto il silenzio sull'argomento svelando al The Guardian che cosa prova a proposito della malattia autoimmune di cui soffre e dell'alopecia che ne deriva: "Ho imparato molto sul distacco. E ho imparato che c'è una bellezza più profonda dentro di me, devo essere in grado di lasciar andare i miei capelli."

"È stato difficile e spaventoso all'inizio perché, specialmente noi donne nere ci identifichiamo così tanto con i nostri capelli. Ed è stato davvero spaventoso per un periodo. Ho dovuto scavare davvero in profondità per trovare la bellezza che c'bin me e che va al di là della mia estetica", ha spiegato la star.

Durante la stessa intervista, Jada Pinkett Smith ha anche parlato di com'era l'industria dell'intrattenimento 30 anni fa: "Ho dovuto affrontare la necessità di essere 'meno nera' e ho imparato a gestire le persone che si sentivano minacciate dal colore della mia pelle. È una cosa infernale da affrontare. Ci sono sempre quei compromessi... e speri non ti allontanino totalmente dalle tue radici".