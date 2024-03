La Fondazione di Will e Jada Pinkett Smith, dopo lo schiaffo agli Oscar, ha avuto un crollo nelle donazioni

La Fondazione creata da Will e Jada Pinkett Smith ha registrato un importante calo dell'83% nelle donazioni dopo lo schiaffo dato agli Oscar e sta per chiudere i battenti.

La fondazione benefica creata da Will e Jada Smith sta per chiudere i battenti, apparentemente a causa dello schiaffo dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar.

Da quel momento, infatti, l'organizzazione ha subito un brusco calo nelle donazioni.

I dati del crollo delle donazioni

L'aggressione di Will Smith a Chris Rock alla cerimonia degli Oscar

I documenti presentati dalla Will And Jada Smith Family Foundation, come riportato da Variety, riportano che nel 2020 aveva ricevuto 1.760.000 dollari, l'anno successivo la cifra era salita a 2.138.660 dollari, mentre nel 2022 si è scesi a 365.870 dollari. La diminuzione è stata di circa l'83% e tra chi ha ritirato le proprie donazioni ci sono realtà come American Airlines e CAA.

Una fonte vicina alla famiglia delle star sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith avessero comunque intenzione di chiudere la fondazione e donare le cifre direttamente alle organizzazioni che sostengono, tra cui l'American Film Institute, Big Brothers Big Sisters, e Rebecoming e World Rebirth Foundation, due realtà che sembrano essere gestite in modo piuttosto criptico, come dimostrano le indagini del sito.

La Fondazoone dei due attori, inoltre, ha delle spese elevate per quanto riguarda l'acquisto di computer e fornitura degli uffici, oltre ad avere 3.304 dollari di scoperto in banca. Nel 2022, inoltre, non c'è stato alcun membro dello staff pagato tra le fila dell'organizzazione.