Jada Pinkett Smith e la malattia: "L'alopecia ed io saremo amici... punto!"

Jada Pinkett Smith soffre di una terribile malattia, l'alopecia, un disturbo autoimmune che attacca i follicoli piliferi causando la perdita di capelli. L'attrice ha parlato per la prima volta della sua battaglia nel 2018, durante un episodio del suo programma Red Table Talk.

"È stato terrificante quando è iniziato. Un giorno ero sotto la doccia e avevo solo una manciata di capelli tra le mani e mi sono detta, 'Oh mio Dio, sto diventando calva?'", ha raccontato Jada nel 2018, mentre lo scorso anno ha scelto Instagram per aggiornare i suoi fan a proposito della sua condizione: "Ora, arrivata a questo punto posso solo ridere... lo sapete tutti che ho lottato con l'alopecia... Li taglierò fino al cuoio capelluto, così nessuno penserà che mi sia operata al cervello o qualcosa del genere. Io e questa alopecia saremo amici... punto!".

Durante il Red Table Talk, l'attrice si è aperta a proposito della malattia e di quanto erano importanti i suoi capelli per lei: "Era una di quelle volte nella mia vita in cui tremavo letteralmente per la paura. Prendersi cura dei miei capelli è stato un rituale bellissimo."

"Ed è bellissimo anche avere la possibilità di scegliere se avere i capelli oppure no, tagliarli o lasciarli crescere. E poi un giorno mi sono detta, 'Oh mio dio, potrei non avere più quella scelta", ha concluso Jada Pinkett Smith. "Ho fatto tutti gli esami che si fanno in questo caso ma non ho ricevuto risposta".