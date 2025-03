Oscar 2025, Chris Rock non esclude il ritorno dopo lo schiaffo di Will Smith: "Non si può mai sapere"

Intervistato da E! News nel corso del party successivo alla Notte degli Oscar, Chris Rock non ha escluso la possibilità, un giorno, di tornare a condurre l'evento.

Il comico manca dal famigerato schiaffo ricevuto in diretta da Will Smith, dopo una battuta di Rock non gradita sulla moglie della star di Men in Black, Jada Pinkett Smith.

Il possibile ritorno di Chris Rock agli Oscar

In passato, Chris Rock ha presentato le edizioni 2005 e 2016 degli Academy Award:"Sai, non si può mai sapere" ha dichiarato Rock in merito ad una terza conduzione "Quello che direi è che le persone più infelici sulla Terra sono quelle che non sanno perdonare. E non solo gli altri, a volte devi perdonare anche te stesso. Quindi, mai dire mai".

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022

Chris Rock ribadisce:"Vivo nel perdono. Il vero amore inizia con il perdono". In futuro, il comico potrebbe quindi accettare una nuova conduzione dei premi Oscar.

Il violento gesto di Will Smith agli Oscar 2022 e le scuse

Impegnato a presentare l'Oscar al miglior documentario nell'edizione 2022, Chris Rock fece una battuta su Jada Pinkett Smith, affermando che sarebbe potuta essere la protagonista di un sequel di Soldato Jane, per via della sua testa rasata a causa della alopecia, della quale Pinkett Smith ha sempre parlato apertamente.

Will Smith, seduto accanto alla moglie, reagì malissimo, si alzò e colpì con uno schiaffo sul volto Chris Rock, prima di tornare a sedersi e urlare:"Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!".

Chris Rock non commentò lo schiaffo di Smith per sei mesi, prima di parlarne apertamente in uno speciale su Netflix. Will Smith si è scusato il giorno dopo:"La violenza, in tutte le sue forme, è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Award di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile". L'attore venne bandito dagli eventi dell'Academy per dieci anni e successivamente si è dimesso dall'associazione.