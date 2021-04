Il selfie di Jada Pinkett Smith con l'Hijab conquista i social media

Jada Pinkett Smith, per il primo giorno di Ramadan, ha condiviso delle immagini che hanno letteralmente incendiato i social media. Martedì l'attrice americana e conduttrice di "Red Table Talk" ha condiviso su Instagram due selfie con indosso un velo di colore chiaro a forma di Hijab con i suoi 10,7 milioni di follower.

"Penso che il color pesca, in Medio Oriente ... mi si addica molto", ha scritto l'attrice nella didascalia del post, dopo aver descritto l'abito come una "gloria non glamour", anche se i suoi fan non hanno potuto fare a meno di farle notare che "era assolutamente splendida".

La foto e la didascalia hanno ricevuto migliaia di like e di commenti, "Il glamour è molto soggettivo. Sei bellissima", ha scritto uno dei suoi fan. Anche l'attrice indiana Priyanka Chopra ha commentato il post, descrivendo l'attrice come "bellissima".

I fan musulmani di Jada Pinkett Smith hanno detto di aver apprezzato molto l'uso dell'Hijab e hanno fatto all'attrice i loro auguri per questo periodo dell'anno. Il Ramadan è iniziato martedì in Medio Oriente, mentre in altri, incluso il Marocco, è iniziato mercoledì.