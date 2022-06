Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock, Jada Pinkett Smith spera in una riconciliazione

Jada Pinkett Smith ha parlato dello schiaffo dato dal marito Will Smith agli Oscar 2022 a Chris Rock dichiarando che spera in una riconciliazione.

L'attrice ha affrontato la questione durante il suo nuovo episodio di Red Table Talk in cui ha parlato anche dell'alopecia contro cui lotta da tempo.

Jada Pinkett Smith ha dichiarato: "Considerando quello che affrontato con i miei problemi di salute e ciò che è accaduto agli Oscar, migliaia di persone mi hanno contattato con le loro storie sull'alopecia. Sto usando questo momento per dare alla nostra famiglia legata all'alopecia un'opportunità di parlare di cosa voglia dire averla e per informare le persone di cosa si tratta realmente".

L'attrice ha quindi aggiunto parlando della cerimonia di premiazione dell'Academy durante la quale Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock: "Per quanto riguarda gli Oscar. La mia più profonda speranza è che questi due uomini intelligenti e capaci abbiano l'opportunità di guarire, parlarne, e riconciliarsi. Considerando lo stato attuale del mondo, abbiamo bisogno di entrambi. E ne avremo bisogno più che mai". Jada ha ribadito: "Fino a quel momento, io e Will continueremo a fare ciò che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni, ovvero continuare a provare a capire questa cosa chiamata vita insieme. Grazie per avermi ascoltata".

L'attrice ha inoltre raccontato di soffrire di ansia a causa della situazione dei suoi capelli: "Le persone non capiscono cosa sia l'alopecia e non capiscono gli effetti che ha".

Tra i casi presentati dall'attrice c'è stato anche quello di una giovane che si è tolta la vita perché è stata bullizzata proprio a causa della perdita di capelli.