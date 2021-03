Jada Pinkett Smith "invita" la Regina Elisabetta II al suo scottante Red Table Talk

Jada Pinkett Smith ha inserito un fotomontaggio della Regina Elisabetta II in qualità di ospite del suo Red Table Talk in seguito all'intervista che Harry e Meghan hanno concesso a Oprah Winfrey.

Anche Jada Pinkett Smith è intervenuta sull'intervista che Harry e Meghan hanno concesso a Oprah Winfrey e lo ha fatto a modo suo. Sul suo profilo Instagram, infatti, la moglie di Will Smith ha caricato una fotografia che contiene anche il fotomontaggio della Regina Elisabetta II come fosse ospite del suo Red Table Talk.

La fotografia in questione ritrae Jada Pinkett Smith, Willow Smith e la Regina Elisabetta, ospite dello show Red Table Talk. Ovviamente, la fotografia si aggancia all'intervista che Harry e Meghan hanno concesso a Oprah Winfrey e fa ironia su un'ipotetica partecipazione della Regina allo show condotto dalla moglie di Will Smith. Molti utenti hanno commentato definendo come necessaria la comparsata della Regina Elisabetta alla nuova puntata di Red Table Talk. Il disgusto di Meghan, di Oprah Winfrey e di moltissimi utenti si è focalizzato sulle rivelazioni della moglie di Harry sulle discussioni regali relative al colore della pelle di Archie Mountbatten. La risposta della Regina Elisabetta II all'intervista di Harry e Meghan che andrà in onda stasera su TV8 è arrivata proprio pochi minuti fa.

Come riportato da Express, lo show è condotto da Jada e Willow Smith, si tiene su Facebook Watch e ospita alcune celebrità che parlano dei loro problemi. Tra gli ospiti, si può annoverare su tutti Jordyn Woods, che ha parlato del suo rapporto con Kylie Jenner. In occasione di un'altra puntata, Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con August Alsina.

Jada Pinkett Smith è nota per aver interpretato Alì insieme a Will Smith, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, Collateral, Reign Over Me, Bad Moms e Attacco al potere 3. In TV ha preso parte a Hawthorne - Angeli in corsia e a Gotham. Will e Jada Pinkett Smith sono sposati dal 1997 e hanno due figli, Jaden e Willow Smith.