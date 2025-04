Lady Gaga al fianco di Zendaya nel remake di Bulli e pupe?

La popstar potrebbe far parte della nuova versione cinematografica del musical Guys and Dolls insieme alla star di Spider-Man.

Secondo le ultime indiscrezioni, Lady Gaga avrebbe ricevuto un'offerta per per un ruolo nel remake di Bulli e pupe diretto da Rob Marshall. Il progetto sembra stia entrando nel vivo.

Dopo il flop di Joker: Folie à Deux, Gaga vorrebbe rilanciarsi in chiave cinematografica ed è attesa anche in un ruolo secondario nella seconda stagione della serie Mercoledì.

Lady Gaga insieme a Zendaya?

Settimana scorsa, Production Weekly ha annunciato che Zendaya sarebbe in trattative per recitare in Bulli e pupe e le due potrebbero ritrovarsi sullo stesso set.

Zendaya in un scena di Spider-Man: Homecoming

Rispetto alla collega, Zendaya ha un'agenda cinematografica e televisiva parecchio fitta, con le produzioni di Euphoria, The Odyssey di Christopher Nolan, Dune: Messiah e Spider-Man 4 concentrate nel 2025.

I ruoli dei bulli nel remake di Rob Marshall

L'attenzione è anche rivolta al casting per i due ruoli maschili principali. Tra i papabili ci sarebbero Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Russell Crowe, Hugh Jackman e Vin Diesel. Dopo il suo debutto nel 2002 con Chicago, e il successo con sei premi Oscar, Rob Marshall era stato indicato come uno dei nuovi nomi della regia cinematografica ma l'accoglienza fredda di alcuni suoi film successivi hanno smorzato l'entusiasmo della critica.

TriStar è proprietaria dei diritti delle storie originali di Damon Runyon, dalle quali è tratto Bulli e pupe, con storie di gangster, donne infatuate e gioco d'azzardo, così come del musical, che nel 1955 spopolò al cinema con Marlon Brando e Frank Sinatra protagonisti.

Marlon Brando in una pausa dal set

Nel 2003, Rob Marshall aveva già ricevuto un'offert per dirigere Bulli e pupe ma dopo il successo di Chicago aveva dichiarato di essere intenzionato a prendersi una pausa dal genere. In origine, erano stati menzionati Channing Tatum e Joseph Gordon-Levitt come protagonisti ed entrambi sono tra i nomi che potrebbero far parte del progetto.