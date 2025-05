TUDUM 2025: Lady Gaga sul palco dell'evento globale Netflix

Ad inizio giugno è pronto a tornare TUDUM, l'evento globale Netflix dedicato ai fan di tutto il mondo, in diretta il 1° giugno alle 2.00 del mattino (ora italiana).

L'evento sarà disponibile esclusivamente su Netflix in diretta dal Kia Forum di Los Angeles e tra i vari protagonisti che si avvicenderanno sul palco ci sarà anche la popstar Lady Gaga.

Lady Gaga grande ospite del TUDUM 2025

Una notte imperdibile condotta da Sofia Carson e ricca di anteprime esclusive, line-up di star e momenti indimenticabili, con rivelazioni sorprendenti e spettacoli mozzafiato.

Lady Gaga in una scena di House of Gucci

Imperdibile il grande show di Lady Gaga, che si esibirà live sul palco. La cantante e attrice co-protagonista di Joker: Folie à Deux, sarà soltanto uno dei grandi nomi che si alterneranno nel corso della serata.

La storia del TUDUM e alcuni titoli dell'edizione 2025

Il TUDUM è l'evento più atteso dell'anno per coloro che amano Netflix e i suoi contenuti. Il nome dell'evento deriva dall'inconfondibile ed iconico suono che accompagna e precede l'inizio di un film o una serie televisiva sulla piattaforma.

Una grande festa globale per i fan di Netflix: la prima edizione si svolse nel 2020 a San Paolo, in Brasile, nel corso della Biennale, attirando oltre 50.000 fan in quattro giorni. Nel 2023, TUDUM tornò proprio in territorio brasiliano con più di 35.000 presenze e ben 78 milioni di visualizzazioni online. Nel corso degli anni, l'evento ha assunto diverse forme, da festival a diretta streaming fino a diventare un almanacco digitale.

Una scena di Stranger Things

Tra le serie e i film protagonisti di questa nuova edizione spiccano Emily in Paris, Frankenstein, Un tipo imprevedibile 2, L'amore è cieco, One Piece, Squid Game, Stranger Things e Mercoledì.