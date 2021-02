Jared Leto e le riprese di Gucci: "Mi nasconderò in campagna da Alessandro Michele"

Jared Leto ha parlato delle riprese di Gucci, il film di Ridley Scott di cui farà parte, spiegando la sua intenzione di nascondersi in campagna a casa di Alessandro Michele, direttore creativo della casa di moda.

Jared Leto al Met Gala 2019

Ridley Scott ed il cast di Gucci si stanno organizzando per raggiungere l'Italia e dedicarsi così alle riprese del film che si terranno in Toscana (Firenze), Lombardia (Milano e Lago di Como) e Lazio (Roma). Il regista di Blade Runner dirigerà un cast stellare, composto (tra gli altri) da Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons e Jared Leto. Questa settimana, proprio Leto ha parlato del film in questione, affrontando il discorso delle riprese e quindi dell'opportunità di trascorrere del tempo a stretto contatto con Alessandro Michele, suo amico e direttore creativo della casa di moda.

In una lunga intervista rilasciata a WMagazine, a Leto è stato chiesto di descrivere il pensiero di Michele riguardo al progetto di Ridley Scott. A quel punto l'attore ha risposto: "Non vede l'ora tanto quanto me. L'Italia è fantastica, lui è fantastico, ma tutti e due insieme sono semplicemente la perfezione". Leto ha quindi parlato delle riprese, spiegando i suoi piani per il tempo che trascorrerà in Italia: "Penso che il piano sia di nascondersi a casa di Alessandro, in campagna, e prepararsi per il ruolo. Sarà divertente".

Patrizia Reggiani, oggi

Ricordiamo che al centro del lungometraggio, basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, ci sarà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna, interpretata da Lady Gaga, è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

L'uscita del film è attualmente prevista per il 24 novembre 2021 ma, a questo punto, non si escludono slittamenti al 2022.