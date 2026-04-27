Jackass 5: nel trailer escape room, robot e folli imprese per Johnny Knoxville e la sua gang

Paramount Pictures ha condiviso online l'atteso trailer di Jackass 5, intitolato Best and Last, che concluderà definitivamente il franchise comico.
L'appuntamento nelle sale americane è stato fissato dallo studio nella giornata del 26 giugno e il video promozionale regala qualche folle anticipazione.
Cosa anticipa il trailer di Jackass 5
Nel video promozionale del film, che Sarà davvero l'ultimo, si assiste al ritorno di Johnny Knoxville e del suo team alle prese con nuovi stunt, folli prove di coraggio, escape room pericolose, battute, eccessi e celebrazioni per il 25esimo anniversario del franchise.
Nel teaser si vede persino Steve-O mentre viene lanciato in aria mentre è seduto all'interno di un bagno chimico.
Ecco il trailer:
Nel film appariranno Steve-O, Chris Pontius, Wee Man (Jason Acuña), Dave England, Danger Ehren (Ehren McGhehey), Preston Lacy, Rachel Wolfson, Jasper, Dark Shark (Compston Wilson), Poopies (Sean McInerney), e Zach Holmes.
Alla regia di Jackass: Best and Last c'è Jeff Tremaine, mentre Knoxville è coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Spike Jonze e Shanna Newton.
Cosa accadrà in Jackass 5
La sinossi del quinto film di Jackass anticipa: "Johnny Knoxville e la sua gang tornano per un'ultima avventura sul grande schermo. Con acrobazie e follie completamente nuove, insieme ai più grandi successi e alle risate più fragorose del passato, il film è una gioiosa e chiassosa celebrazione di tutta la spensierata cameratismo che avete imparato ad amare e ad aspettarvi da questi idioti negli ultimi 25 anni. Quindi, prendete i vostri piccoli amici un po' sciocchi, alzate i bicchieri e venite a vivere l'evento cinematografico che promette di essere l'ultima volta che riderete così tanto al cinema".
Ecco il poster del film: