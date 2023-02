Babylon: un poster di Jackass 4 nella vecchia Hollywood? L'errore in una scena del film di Damien Chazelle

L'epopea di Damien Chazelle, Babylon, contiiene un curioso errore, un manifesto promozionale di Jackass Forever, film del 2021, fa capolino in una cena ambientata nella Los Angeles del 1952.

Anche il perfezionismo di Damien Chazelle ha i suoi limiti. Nel suo nuovo film, l'epopea Babylon, Chazelle non si sarebbe accorto della presenza di un manifesto promozionale di Jackass Forever che compare in una scena ambientata nella Los Angeles del 1952.

Babylon, l'ultima fatica del regista di La La Land interpretata dalle star Margot Robbie, Diego Calva e Brad Pitt, è ambientata per lo più nella Hollywood anni '20, durante il turbolento passaggio dal muto al sonoro. il film è candidato a tre premi Oscr. Ma un utente particolarmente attento ha segnalato su Twitter l'errore contenuto in una scena ambientata nella Hollywood anni '50.

Il tweet mostra un'immagine del film con persone che camminano lungo un marciapiede di Los Angeles con una fila di auto degli anni '50 parcheggiate a fianco. Sbirciando dietro gli alberi, sullo sfondo compare l'angolo di un cartellone pubblicitario di Jackass Forever, uscito nelle sale americane il 4 febbraio 2022, presumibilmente nel periodo in cui è stata girata questa particolare scena di Babylon.

L'errore verrà corretto in home video? Chi lo sa. Di fatto, potrebbe esserci un vantaggio nel mantenere il cartellone pubblicitario di Jackass Forever come easteer egg. Avere un famigerato errore cinematografico come questo potrebbe attirare più persone invogliandole a vedere il film, che ha avuto prestazioni inferiori rispetto al previsto nelle sale.