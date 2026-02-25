Jackass 5, Johnny Knoxville conferma: "Sarà davvero l'ultimo"

Jackass 5 sarà l'ultimo capitolo del franchise che è presente sugli schermi da oltre 25 anni. A confermarlo è stato Johnny Knoxville, l'attore e stuntman, durante un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone.

L'addio al franchise con Jackass 5

Jackass ha debuttato su MTV nel 2000 e il brand ha poi portato alla realizzazione di film che comprendono documentari e progetti di finzione.

Johnny Knoxville, rispondendo alle domande della rivista, ha ammesso: "Il quinto sarà l'ultimo. Questo è il posto naturale dove concludere. Quindi sarà assolutamente orribile".

La star ha poi scherzato dichiarando che spera Jackass 5 sia un vero disastro: "Dovrebbe essere una fottuta catastrofe. Quello è ciò che dovreste sperare. Penso che l'abbiamo ideato in quel modo".

A gennaio era stata confermata la produzione del lungometraggio che arriva a distanza di quattro anni dall'arrivo sugli schermi di Jackass Forever, di cui potete leggere la nostra recensione. L'appuntamento per i fan è stato fissato da tempo al 26 giugno.

I commenti di Johnny su Bam Margera

Knoxville ha inoltre parlato di Bam Margera, che era stato licenziato proprio da Jackass Forever, portando a una causa legale (poi ritirata) che sosteneva che i risultati di un test antidroga fossero stati falsati dall'assunzione di un medicinale che gli era stato prescritto dal medico.

Johnny ha spiegato: "Ho sentito che sta molto meglio e ciò mi rende felice perché abbiamo affrontato così tanto insieme e lo adoro. Sono felice che stia meglio".

In Jackass 5, secondo alcune indiscrezioni, Margera dovrebbe apparire grazie all'uso di materiale d'archivio. Knoxville, invece, ha girato nuovi contenuti che verranno proposti sul grande schermo, pur tenendo conto dei tanti infortuni fisici che hanno limitato la sua attività: "Non posso fare nulla che potrebbe causarmi un'altra commozione cerebrale. Non mi importa tutto il resto. Semplicemente non posso subire altri colpi in testa".