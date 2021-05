Jackass 4: Steve-O si è preparato facendosi paralizzare dalla vita in giù da un dottore vestito da clown

Steve-O ha rivelato che potrebbe essersi preparato per Jackass 4 facendosi paralizzare dalla vita in giù da un dottore vestito da clown.

Steve-O ha rivelato di essersi preparato alla reunion con Johnny, Wee Man, Chris Pontius e il resto del team di Jackass 4 facendosi paralizzare dalla vita in giù (provvisoriamente) da un medico vestito da clown. La confessione in un folle video pubblicato su YouTube.

"Potrei aver effettivamente convinto un dottore a vestirsi da clown in modo che potesse infilare un ago di dieci centimetri nella mia spina dorsale e iniettarmi un farmaco che mi avrebbe paralizzato dalla vita in giù mentre stavo correndo e prima che mi succedesse ogni sorta di incidente" ha spiegato Steve-O. Non è chiaro se il Dottor Clown farà parte di Jackass 4 o se si tratta di un'acrobazia solista, ma Steve-O si trova attualmente alle Bahamas con la banda di Jackass. "Prima siamo passati dalla Florida, dove ho fatto una deviazione per fare una sorpresa alla mia famiglia" ha spiegato l'attore svelando di aver infranto l'accordo che aveva con i genitori:

"Col senno di poi, è stato un errore perché ho infranto una regola che ho con la mia famiglia. Non vogliono sentire parlare di cose pericolose fino a quando non sono già accadute e io sto bene. E sono andato a fargli visita all'inizio del viaggio, e non sono bravo a mantenere i segreti."

Per fortuna, come ha detto ai genitori per rassicurarli, Steve-O ha "un'ottima assicurazione". L'attore non ha però rivelato di quale stunt si tratti, ma il video taglia su Steve-O che dice a Pontius di averla scampata per un pelo. Cosa avrà combinato? Lo scopriremo a ottobre con l'arrivo di Jackass 4.

Steve-O di Jackass, lo stunt folle: si attacca ad un cartellone con lo scotch e arrivano i pompieri