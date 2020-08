Steve-O di Jackass, lo stunt folle: si attacca ad un cartellone con lo scotch e arrivano i pompieri

Steve-O, la star di Jackass, ha compiuto un altro stunt al limite della follia attaccandosi a un cartellone con lo scotch e costringendo i vigili del fuoco a intervenire.

L'impresa è stata compiuta a Los Angeles per promuovere il suo nuovo speciale comico intitlato Gnarly.

L'attore ha pubblicato delle foto su Instagram in cui dichiarava: "Attualmente sono attaccato a un cartellone pubblicitario e voglio sottolineare che un team di veri professionisti ha collegato tutto in sicurezza. Non c'è alcuna possibilità che io cada ed è importante che non vengano sprecate le valide risorse della città per questa situazione".

Steve-O aveva aggiunto: "Sono felice semplicemente di stare appeso qui e voglio realmente che il mondo sappia di questo progetto a cui ho lavorato duramente. Si intitola Gnarly e se avete più di 18 anni potete vederlo sul mio sito steveo.com! Grazie!".

Le autorità hanno però ritenuto necessario rimuovere l'attore, che non è stato trasportato in ospedale, dal cartellone. In Gnarly la star di Jackass compie un'impresa simile rimanendo attaccato sul lato di un camion da Las Vegas al Colorado mentre i suoi amici parlano delle esperienze folli vissute dal comico.