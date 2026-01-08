Jackass 5, annunciato il nuovo capitolo: l’uscita è più vicina di quanto pensiate

Dopo anni di attesa, Knoxville farà ritorno alla sua amata e folle saga, nonostante le raccomandazioni del suo medico nel non tentare nuovamente la sorte con esibizioni spericolate

Johnny Knoxville ha confermato Jackass 5, rivelando alcuni dettagli sul film in arrivo sui social media.

I film e le serie di Jackass sono stati un punto fermo della commedia slapstick fin dal debutto della serie originale, trasmessa su MTV nel 2000. Da allora, sono stati realizzati diversi film dello stesso genere.

Ora, in un post su Instagram, Knoxville ha confermato che Jackass 5 uscirà nelle sale il 26 giugno 2026. Il co-creatore del franchise ha anticipato il ritorno con il logo della serie, un teschio e due stampelle che sostituiscono le ossa incrociate. Anche se non ha rivelato molto sul quinto capitolo principale, ha anticipato che nei prossimi mesi arriveranno informazioni più interessanti.

Jackass, un 2026 che inizia col botto

"Beh, wang dang e hot damn doodle, stiamo iniziando l'anno con il botto. Volevamo farvi sapere che quest'estate Jackass tornerà!! Ci vediamo al cinema il 26 giugno. Ne saprete di più, ma volevamo che lo sapeste prima da noi!!", ha scritto lo stesso Knoxville sul suo account Instagram.

Oltre alla conferma di Knoxville, Variety ha riportato che il film sarà distribuito su larga scala dalla Paramount Pictures. L'uscita del film arriva quattro anni dopo l'ultimo film della serie, Jackass Forever, anch'esso distribuito nelle sale cinematografiche. Quest'ultimo aveva visto anche il ritorno di diversi membri del cast originale, come Knoxville e Steve-O.

Non è chiaro chi tornerà nel cast di Jackass 5, che finora ha confermato solo la partecipazione di Knoxville. Tuttavia, se il film sarà simile all'ultimo capitolo, significa che ci saranno molti volti noti che si metteranno in situazioni estremamente pericolose per amore della commedia.

Jackass Forever: faccia a faccia con un serpente

Jackass 5 era nell'aria da diversi anni

L'annuncio del quinto capitolo della serie arriva dopo che Knoxville aveva commentato la possibilità che il film potesse essere realizzato nel 2024. Aveva detto che, sebbene all'epoca non avesse particolari intenzioni di realizzare un quinto capitolo, stava comunque scrivendo alcune idee al riguardo. A quanto pare, queste idee hanno portato alla realizzazione del film.

Come è normale per i film della saga, anche in Jackass 5 ci saranno probabilmente degli infortuni che sottolineano il livello di pericolo a cui alcune di queste acrobazie espongono i membri del cast. Non mancano gli eventi folli nei quattro film principali già realizzati, cosa che probabilmente si ripeterà anche nel prossimo sequel.