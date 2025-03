Toy Story 5: il capo della Pixar anticipa le sorprese del nuovo film

Appassionati di Toy Story, preparatevi! Pete Docter, direttore creativo della Pixar, ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul quinto capitolo della celebre saga, offrendo uno sguardo su cosa potrebbe riservare il futuro ai nostri giocattoli preferiti.

Prima di assumere il ruolo dirigenziale alla Pixar, Docter si era già distinto come regista di capolavori animati come Monsters & Co., Up, Inside Out e Soul.

Il film sarà diretto da Andrew Stanton (Alla ricerca di Nemo, Wall-E), che ne curerà anche la sceneggiatura. Il cast vocale vedrà il ritorno di Tom Hanks nei panni di Woody e Tim Allen in quelli di Buzz Lightyear.

L'ultima volta che abbiamo visto i due personaggi insieme risale al 2019 con Toy Story 4, quando Woody sceglie di restare con Bo Peep anziché tornare a casa da Bonnie. Sebbene la trama ufficiale non sia ancora stata rivelata, Tim Allen ha lasciato intendere che Jessie, doppiata da Joan Cusack, potrebbe avere un ruolo chiave nel nuovo capitolo.

Le dichiarazioni di Pete Docter su Toy Story 5

Un'immagine di Toy Story 3

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Docter ha elogiato il lavoro di Stanton, sottolineando come il prossimo film riuscirà a sorprendere il pubblico.

"Penso che Andrew abbia fatto un ottimo lavoro nel dare nuova linfa alla saga con scelte narrative inaspettate", ha dichiarato Docter. "Ci sono momenti che ti fanno chiedere: 'Aspetta, è davvero un film di Toy Story?' ed è proprio questo il punto. Dopo quattro capitoli, dobbiamo ancora riuscire a sorprendere il pubblico. Sarà davvero emozionante",

Docter ha poi aggiunto un riferimento all'importanza rivoluzionaria del primo Toy Story: "Quando uscì il primo film, l'animazione era molto diversa da oggi. Il nostro obiettivo era creare qualcosa che potesse coinvolgere anche gli adulti, un po' come fece Spielberg con Indiana Jones o Lucas con Star Wars".

Un'immagine dei protagonisti del film Toy Story 3

Con queste premesse, l'attesa per Toy Story 5 continua a crescere. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa riserverà questo nuovo capitolo dell'iconico franchise Pixar.