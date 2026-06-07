Grecia-Italia stasera in TV: orario, formazioni e dove vederla in chiaro e streaming

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, torna in campo la Nazionale Italiana di calcio per il suo secondo test amichevole. Dopo la vittoria di misura contro il Lussemburgo firmata da Francesco Pio Esposito, gli Azzurri affrontano la Grecia al Pankritio Stadion di Heraklion, sull'isola di Creta.

Una sfida utile a testare le nuove leve del nostro calcio in un momento di totale rifondazione, mentre le squadre qualificate si preparano al calcio d'inizio dei Mondiali a cui l'Italia purtroppo non prenderà parte. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, scelto dalla FIGC come Commissario Tecnico ad interim per traghettare la squadra in questa doppia sfida di giugno.

Dove vedere Grecia-Italia in TV e streaming: il programma Rai di questa sera

Il match della Nazionale sarà il piatto forte della prima serata della Tv di Stato. La copertura mediatica dell'evento è affidata interamente a Rai Sport, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La partita inizierà alle ore 21.00 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, mentre per chi preferisce lo streaming l'evento sarà visibile gratuitamente su app e sito di RaiPlay.

La telecronaca dell'incontro sarà affidata alla voce ufficiale della Nazionale, Alberto Rimedio, supportato dal commento tecnico di Daniele Adani. A bordo campo per raccogliere le dichiarazioni a caldo ci sarà Tiziana Alla, mentre lo studio sul terreno di gioco (Pitch View) sarà gestito da Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Le probabili formazioni a Creta: Baldini lancia i giovani dal primo minuto

Rispetto alla squadra scesa in campo contro il Lussemburgo, il CT Silvio Baldini sembra intenzionato a fare soltanto due cambi nell'undici titolare, inserendo dal primo minuto Ahanor in difesa ed Ekhator nel tridente offensivo. Spazio ancora a Francesco Camarda a partita in corso. Ecco come dovrebbero scendere in campo le due squadre questa sera: