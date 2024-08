Quentin Tarantino non guarderà mai Toy Story 4: "I primi tre film erano perfetti"

Quentin Tarantino ha deciso che non guarderà mai più un film di Toy Story dopo i primi tre. Ospite del podcast di Bill Maher, Club Random, il regista ha confessato il proprio amore per la trilogia della saga animata, che ritiene perfetta così.

Dopo l'uscita del quarto film nel 2019, Toy Story si appresta a tornare anche con un quinto capitolo che potrebbe essere un ulteriore successo di pubblico e critica. Qualsiasi sia la riuscita del film, Tarantino non lo vedrà, così come non ha visto Toy Story 4.

Trilogia perfetta

"Non guardo tutti i film d'animazione e cose del genere" ha esordito Tarantino "ma sono un grande fan della trilogia di Toy Story. Penso che esista solo una trilogia che funziona completamente e assolutamente al massimo livello ed è Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo".

Woody e Buzz in una scena di Toy Story 3

Secondo Tarantino, quella trilogia funzionò perché seguì la visione di un solo regista: Sergio Leone:"Fa ciò che nessun'altra trilogia ha mai saputo fare. Il primo film è fantastico ma il secondo è così grande e porta l'intera idea ad un livello così superiore che annulla il primo. E il terzo fa lo stesso con il secondo, ed è una cosa che non succede mai".

Proprio come accade con la Trilogia del Dollaro, Toy Story è perfetta come trilogia:"Il terzo è semplicemente magnifico. È uno dei migliori film che abbia mai visto. E se hai visto gli altri due, è davvero devastante. Ma il punto è che poi, tre anni dopo circa, hanno fatto un quarto, e non ho alcun desiderio di vederlo. Hai letteralmente concluso la storia nella maniera più perfetta. Quindi no, non mi interessa se è un buon film. Per me è finita lì".

Nonostante il parere di Quentin Tarantino, Andrew Stanton tornerà alla regia di Toy Story in un quinto capitolo.