It: Welcome to Derry, l'episodio 4 ha svelato le origini di Pennywise

L'episodio 4 della serie It: Welcome to Derry sembra aver rivelato le origini di Pennywise, il temibile villain che tormenta i giovani abitanti della città.

Non procedete con la lettura se non volete anticipazioni riguardanti quanto accaduto nella serie, disponibile in Italia grazie a Sky e in streaming su NOW.

Le origini di Pennywise

La rivelazione legata all'iconico personaggio creato da Stephen King avviene quando Hallorann entra nella mente di Taniel, il nipote di Rose.

Nell'episodio di IT: Welcome to Derry, serie di cui potete leggere la nostra recensione, vengono quindi mostrati i momenti in cui si ricorda una storia molto antica.

Pennywise in IT: Welcome to Derry

Milioni di anni prima, infatti, è arrivata una presenza malvagia tramite una stella cadente che, all'impatto sulla Terra, si è spezzata liberando uno spirito. Gli antenati hanno quindi scoperto che la 'stella' era in realtà una specie di gabbia e la pietra aveva il potere di intrappolare l'entità, usandola per assicurarsi che il male rimanesse nuovamente bloccato in un'area specifica. Quando sono arrivati i coloni, tuttavia, hanno ignorato i consigli dei nativi e sono stati brutalmente massacrati, facendo diventare più potente l'entità.

Chi era stato mandato a distruggerla è stato massacrato da quello che viene poi chiamato Pennywise.

Dopo averne individuato il covo, sono stati usati i frammenti della pietra per creare una specie di gabbia, seppellendoli nei boschi che sono poi diventati la città di Derry. Pennywise, in questo modo, non può andarsene da quell'area fino al momento in cui rimangono al loro posto.

Il generale Francis Shaw, tuttavia, ha intenzione di individuare i frammenti e rimuoverli con lo scopo di catturare il mostro e usarlo contro i nemici dell'America.

La ricerca dovrebbe iniziare quindi al numero 29 di Neibolt Street, dove potrebbe esserci un terrificante scontro.

Il trailer di metà stagione

HBO, negli Stati Uniti, ha pubblicato il trailer midseason della serie prodotta da Barbara e Andy Muschietti, in collaborazione con Jason Fuchs.

Prima della fine della prima stagione, composta da nove puntate totali, gli spettatori dovranno ancora vedere 5 episodi e il video anticipa ancora tanti momenti terrificanti e spaventosi prima della conclusione di questo capitolo della storia.