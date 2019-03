It di Stephen King: "Brace d'inverno" per celebrare la giornata della poesia

Francesco Bellu

In occasione della giornata mondiale della poesia sulla pagina ufficiale italiana del film It è apparsa la citazione di Brace d'inverno, il piccolo haiku di Stephen King che Ben dedica alla sua amata Beverly. Il testo compare su un fondo nero, in bianco, ad eccezione della parola 'cuore' che è invece rossa come l'iconico palloncino e il titolo stesso del film.

Brace d'inverno/i capelli tuoi/dove il mio cuore brucia [Your hair is winter fire/January embers/My heart burns there too, in originale], questo recita il testo. E' un vero haiku, un tipico componimento giapponese noto per essere molto breve e che, come aveva spiegato l'insegnante di Ben, il protagonista del film tratto e del romanzo omonimo di Stephen King, è composto da appena diciassette sillabe e da "un'immagine precisa, metafora di un'emozione precisa". E quale immagine migliore può esserci se non quella dei capelli rossi dell'unica ragazza che fa parte del club dei Perdenti, ovvero Beverly Marsh. La poesia diventa così un gesto d'amore segreto impresso su una cartolina. Parole semplici, come in fondo lo sono anche quelle di questo gruppo di ragazzi che si trova ad affrontare con coraggio un Male più grande di loro. Perché nonostante tutto, saranno quei legami di amicizia e affetto sincero, coltivati a distanza di tempo, a resistere a tutto e tutti. Anche a quel pagliaccio maledetto sbucato dal sottosuolo di Derry.

It: Capitolo 2 arriverà nelle sale a settembre ed è ambientato a 27 anni dai fatti raccontati nel primo film: i membri del Club dei Perdenti decideranno perciò di tornare nella città di Derry, nel Maine, ormai adulti, per provare a sconfiggere definitivamente Pennywise interpretato da Bill Skarsgård. I sette componenti del Club in versione adulta nel lungometraggio diretto ancora una volta da Andy Muschietti sono invece Jessica Chastain, ovvero Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni di Richie Tozier, il burlone del gruppo. Jay Ryan è Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone è Eddie Kasbrak, mentre a dare il volto a Stanley Uris è Andy Bean.