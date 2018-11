It: Chapter Two, la nuova sinossi anticipa il ritorno del Male a Derry

La nuova sinossi di It:Chapter Two anticipa il ritorno del Clown Pennywise a Derry, Maine. La seconda parte dell'adattamento del capolavoro di Stephen King è ormai in fase di post-produzione e arriverà nei cinema a settembre 2019. Il primo It, che si è rivelato un successo di critica e pubblico, raccontava la lotta di un gruppo di adolescenti di Derry, ribattezzati Club dei Perdenti, contro la personificazione del Male che invade la cittadina del Maine. Il secondo capitolo prenderà le mosse 27 anni dopo. Ecco la nuova sinossi:

Dal momento che ogni 27 anni il male torna a fare visita alla cittadina di Derry, Maine, IT CHAPTER TWO porterà i personaggi che abbiamo amato e che hanno diviso le loro strade di nuovo insieme, adulti, quasi trent'anni dopo gli eventi mostrati nel primo film.

Leggi anche:

I sette componenti del Club dei Perdenti adulti somo Jessica Chastain, che interpreta la rossa Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni dell'adulto Richie Tozier, il burlone del gruppo, Jay Ryan è Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone, nel ruolo di Eddie Kasbrak e Andy Bean, che interpreta Stanley Uris.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!