It: Capitolo 2, Stephen King: "Era previsto un cameo anche per Joe Hill, mio figlio"

It: Capitolo 2: Stephen King ha svelato un retroscena della sua apparizione nel film: era previsto un cameo anche per Joe Hill, suo figlio.

A proposito di It: Capitolo 2, Stephen King ha svelato un interessante retroscena del suo cameo nel film: anche suo figlio Joe Hill avrebbe dovuto fare un'apparizione, che poi è stata tagliata dal montaggio finale.

Intervistato da Vanity Fair, Stephen King ha affermato di aver accettato il ruolo, dopo aver rifiutato una parte nel primo capitolo perché cerca di limitare le proprie apparizioni negli adattamenti dei suoi libri, perché non doveva viaggiare troppo a lungo per arrivare sul set (e ne ha approfittato per portarci il nipotino appassionato di cinema) e trovava particolarmente divertente poter prendere in giro il personaggio di Bill Denbrough, scrittore che, come lo stesso King, viene criticato per la scarsa qualità dei finali dei suoi romanzi. Il Re del brivido ha anche contribuito ai propri dialoghi, aggiungendo parole che avrebbero influito sulla balbuzie di Bill. C'è però un altro dettaglio che, purtroppo, non è rimasto nel film: la scena in questione doveva anche rimandare a un flashback, dove il personaggio di King avrebbe avuto le fattezze di suo figlio Joe Hill.

Come spiegato da King, infatti, quando Bill entra nel negozio di seconda mano per recuperare la sua bicicletta, era previsto un flashback dove lui e Beverly in versione teenager avrebbero interagito con il proprietario, il quale doveva essere interpretato da Joe Hill. "Un'idea geniale, perché io e lui ci somigliamo parecchio", ha detto King, salvo poi svelare che quella parte della scena è stata tagliata per motivi di durata (la sceneggiatura a quel punto era già di 160 pagine).

Sarà però possibile vedere i due sullo schermo tra poche settimane, anche se non direttamente: il 4 ottobre arriverà infatti su Netflix il film In the Tall Grass, basato sull'omonima novella che padre e figlio hanno scritto a quattro mani. Hill è anche autore del romanzo che ha ispirato la recente serie NOS4A2, mentre dalle pagine di King deriva anche Doctor Sleep, che uscirà nelle sale tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.