It: Capitolo 2, Guillermo del Toro sarebbe dovuto apparire in un cameo!

Guillermo del Toro doveva recitare un cameo in It: Capitolo Due ma per i tanti impegni di lavoro ha dovuto, suo malgrado, declinare l'offerta.

A confermarlo è lo stesso regista del film, Andy Muschietti in un'intervista apparsa su Slashfilm. Guillermo Del Toro avrebbe dovuto interpretare un bidello che si imbatte nel giovane Ben Hanscomb (Jeremy Ray Taylor) mentre scappa da Pennywise in una delle tante sequenze di flashback presenti nel film. "Volevo Guillermo nel film. Eravamo così vicini, stava per interpretare il bidello in cui Ben si imbatte quando sta scappando da Pennywise. Quella scena, ovviamente, sarebbe durata cinque minuti in più se Guillermo fosse stato presente". Così ha raccontato Andy Muschietti, il quale però non ha spiegato il perché poi l'idea sia rimasta sulla carta. Molto probabilmente i motivi per cui Guillermo del Toro ha dovuto declinare l'offerta per questo intrigante cameo in It: Capitolo 2 sono da ricercare nei progetti che ha in ballo: il primo è una versione in stop-motion di Pinocchio per Netflix, il secondo l'adattamento del noir di William Lindsay Gresham, Nightmare Alley.

Muschietti e del Toro sono amici da lunga data oltre che collaboratori: Guillermo Del Toro ha, infatti, prodotto Mama, debutto di Muschietti e tratto da un cortometraggio dello stesso regista, realizzato nel 2008. It: Capitolo Due, tratto dal best-seller cult di Stephen King, arriverà nelle sale italiane il 5 settembre e porterà a conclusione le vicende del diabolico pagliaccio interpretato da Bill Skarsgård, con lui nel cast vedremo James McAvoy nel ruolo di Bill e Jessica Chastain nei panni di Beverly.