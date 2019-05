It: Capitolo 2, le foto e il poster ufficiali del sequel

Dopo il trailer, in lingua originale e in italiano, Warner Bros. ha diffuso le prime foto e il poster di It: Capitolo 2, sequel ancora diretto da Andy Muschietti.

Il male è tornato a Derry in It: Capitolo 2, che dopo il trailer svela qualcosa in più della nuova avventura sulle orme di Pennywise con le foto e il poster ufficiali. Il sequel del fortunato film di Andy Muschietti, che è tornato in cabina di regia, ci farà compagnia in sala non prima di settembre ma, inutile dirlo, il materiale pubblicato dalla Warner Bros. ha già cominciato a mettere i brividi addosso a tutti coloro che aspettano con ansia il ritorno del malefico clown.

Come già visto nel primo trailer di It: Capitolo 2, il tempo è passato per i membri del Club dei Perdenti, che si ritrovano, 27 anni dopo quell'esperienza indimenticabile alla corte di Pennywise, ancora a Derry. Il film ci mostrerà

Bill Denbrough (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Mike (Isaiah Mustafa), Ben (Jay Ryan), Ritchie (Bill Hader), Eddie (James Ransone) e Stan (Andy Bean) parecchio cresciuti rispetto a come li ricordavamo, ma ci sarà anche la possibilità di rivedere i volti dei piccoli protagonisti del capitolo precedente in flash-back, a giudicare dalla clip, più simili ad allucinazioni. A rimanere identico, oggi come allora, è naturalmente lui, il terrificante pagliaccio Pennywise, ancora interpretato da Bill Skarsgård.

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del film

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

Il poster italiano ufficiale mostra solo la mano del clown creato da Stephen King che regge due palloncini rossi, il suo tratto distintivo nell'immaginario pop. Oltre a questo, però, la locandina conferma anche quanto precedentemente promesso dalla Warner Bros.: It: Capitolo 2 sarà nelle nostre sale a settembre.