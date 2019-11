It: Capitolo 2, ecco il cameo di Stephen King (VIDEO)

La clip di It: Capitolo 2 che contiene il cameo di Stephen King è stata finalmente diffusa in rete.

Da Creepshow a Pet Sematary, dalla miniserie Shining a Mr. Mercedes, il Re del Brivido si è divertito a collezionare apparizioni e piccoli ruoli divertendo se stesso e il pubblico di Fedeli Lettori in trasferta nei cinema. Non poteva mancare una comparsata in It: Capitolo 2, che vede lo scrittore nei panni di un bisbetico negoziante ache aiuta l'adulto Bill Denbrough a ritrovare il suo totem, una bicicletta di nome Silver che lo aiuterà a combattere il demoniaco Pennywise.

L'apparizione di Stephen King è naturalmente brevissima, ma gustosa. Con una manciata di battute, lo scrittore si permette di tener testa a James McAvoy dandogli il là per una delle chiose più emozionanti del film.

Lo stesso regista di It: Capitolo 2, Andy Muschietti, ha commentato il cameo di Stephen King e la "maledizione cinematografica" che accompagnerebbe lo scrittore, maledizione secondo cui tutti i film in cui King compare sono destinati a fallire. Per Muschietti il cameo di King in It: Capitolo 2 stata l'occasione per infrangere la maledizione: "King mi ha detto 'Devi sapere che sono uno iettatore' e mi ha raccontato che tutti i film in cui compariva in un cameo facevano flop. Mi voleva mettere in guardia, ma io gli ho risposto 'Non credo che ci sia da preoccuparsi. Possiamo evitarlo. Possiamo infrangere l'incantesimo".