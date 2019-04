It: Capitolo 2, Andy Muschietti svela una nuova foto del Club dei Perdenti

Nuova foto dei Perdenti adulti riuniti sul set di It: Capitolo 2 per un super selfie col regista Andy Muschietti.

Il regista di It: Capitolo 2, Andy Muschietti, ha pubblicato su Instagram una nuova foto che lo vede riunito insieme al Club dei Perdenti in versione adulta. La foto include Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e gli altri membri del cast riuniti in un divertito selfie.

I sette componenti del Club dei Perdenti adulti sono Jessica Chastain, che interpreta la rossa Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni dell'adulto Richie Tozier, il burlone del gruppo, Jay Ryan è Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone, nel ruolo di Eddie Kasbrak e Andy Bean, che interpreta Stanley Uris.

It: Chapter Two ricreerà il Rituale di Chud!

It: Capitolo 2 conterrà la scena più sanguinosa di sempre, come promette Jessica Chastain, l'unica donna del gruppo dei Perdenti: "Potrebbe essere uno spoiler, ma nel film c'è una scena che è stata definita la sequenza più sanguinosa mai vista in un horror. Il giorno dopo il sangue mi usciva ancora dagli occhi, naturalmente finto".

It: Capitolo 2 anticipa il ritorno del Clown Pennywise a Derry, Maine. Dal momento che ogni 27 anni il male torna a fare visita alla cittadina di Derry, Maine, It: Capitolo 2 porterà i personaggi che abbiamo amato e che hanno diviso le loro strade di nuovo insieme, adulti, quasi trent'anni dopo gli eventi mostrati nel primo film.

L'uscita di It: Capitolo 2 nei cinema italiani è fissata per il 5 settembre.

It: Chapter Two, il poster del film

