It: Bill Skarsgård ha un'idea per un terzo film, pronto a tornare nei panni di Pennywise

L'interprete di It, Bill Skarsgård, avrebbe un'idea per un terzo film e sarebbe disposto a tornare nei panni di Pennywise.

It: Capitolo 2, Pennywise ricompare

Con l'uscita di It: Capitolo 2, il regista Andres Muschietti ha concluso l'adattamento del romanzo fiume di Stephen King. Qui trovate la nostra recensione di It: Capitolo 2, per scoprire il nostro giudizio sul film. Ma per l'interprete di Pennywise Bill Skarsgård la storia potrebbe ancora andare avanti. L'attore avrebbe infatti un'idea per un terzo film sulla saga che potrebbe convincerlo a indossare ancora una volta i panni dello spregevole clown che terrorizza la cittadina di Derry.

"Naturalmente serve il giusto approccio. Il libro termina là dove finisce It: Capitolo 2, è il capitolo finale della storia. Sarebbe, però, interessante tornare indietro nel tempo prima dei fatti narrati. Ci potrebbe essere una storia che vale la pena esplorare, ovviamente sarebbe una storia che non fa parte del libro, ma si svolgerebbe nello stesso universo. Potrebbe essere interessante."

