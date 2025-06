L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza: “Se resto cambio strategia e voto Cristina”

Questa sera, in prima serata su Canale 5, L'Isola dei Famosi torna ad occupare lo slot del lunedì. Da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Veronica Gentili raddoppia, con un secondo appuntamento già fissato per mercoledì 18 giugno.

Chi sarà eliminato? I riflettori puntati sui tre in nomination

In attesa della diretta, i naufraghi stanno affilando le armi. Tra loro, Mirko Frezza ha dichiarato di essere pronto a cambiare marcia: "Da questa sera inizio a giocare davvero", ha detto dopo gli ultimi scontri che lo hanno visto protagonista. L'attore ha poi aggiunto "Se esco io? Speriamo", ha detto.

Nel corso della puntata di oggi scopriremo chi tra i tre nominati - Chiara Balestrieri, Teresanna Pugliese e lo stesso Mirko Frezza - dovrà abbandonare la Palapa. Teresanna, protagonista del daytime di oggi insieme a Mirko, si è interrogata sull'esito del televoto e poi ha chiesto un'opinione a Jey Lillo.

L'ex concorrente di Pechino Express ha ipotizzato che a uscire potrebbe essere proprio Mirko, anche se ha riconosciuto che si è costruito un bel personaggio in queste settimane in Honduras: "Si è fatto volere tanto, tanto bene". Dal canto suo, Teresanna ha ribadito la sua stima per Frezza: "È sempre stato se stesso, nel bene e nel male. Mirko è Mirko, e chi ha fatto questa nomination ha messo in ballo tre assi".

Chiara Balestri

Mirko prende posizione: "Ora iniziamo a giocare"

Nel secondo segmento della puntata odierna, l'attore si è rivolto alle due naufraghe nominate, annunciando che se dovesse salvarsi sa già a chi indirizzerà la sua prossima nomination: Cristina Plevani. "Chi non esce deve fare le nomination. Allora iniziamo a nominare quelli forti, come dicono loro. Per questo nomino Cristina: tanto a lei piace giocare", ha affermato.

Dopo la dura discussione avuta ieri con Patrizia Rossetti - al termine della quale aveva persino minacciato di lasciare il programma - Mirko ha parlato con le altre due naufraghe in nomination.

L'attore ha espresso il suo punto di vista sulla gestione della vita sull'isola: "Da questo momento dobbiamo iniziare a ragionare in termini di sopravvivenza: un pescatore è fondamentale e dobbiamo tenercelo, lo stesso vale per una cuoca. Chi porta il buonumore, chi ci fa ridere, è importante quanto chi si occupa del fuoco. Tutti ruoli essenziali per andare avanti sull'isola".

Cinque familiari in arrivo in Honduras

Nella settima puntata uno dei momenti più emozionanti della serata sarà lo sbarco in Honduras di cinque familiari di altrettanti concorrenti. Per poterli riabbracciare, i naufraghi dovranno superare alcune prove. In studio, ospite speciale sarà Selvaggia Lucarelli.

Infine, il concorrente meno votato - secondo i sondaggi potrebbe trattarsi di Chiara - raggiungerà Ultima Spiaggia, dove avrà la possibilità di scegliere se abbandonare il gioco oppure unirsi a Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati. L'appuntamento è per questa sera, in diretta su Canale 5: l'Isola è pronta a riservare nuove sorprese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Chiara confessa a Teresanna di sentire tanto la mancanza della mamma.