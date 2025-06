L'Isola dei famosi, Mirko Frezza contro Patrizia Rossetti: "Hai rotto il caz*o" e minaccia di ritirarsi

Sulla spiaggia infuocata di Cayo Cochinos i nervi sono a pezzi. Il caldo, la fame e la tensione delle nomination iniziano a pesare, e l'ultimo daytime de L'Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 ne è la prova. A scaldare l'atmosfera ci hanno pensato Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, protagonisti di uno scontro che ha lasciato tutti senza parole.

Il nervosismo da fame prende il sopravvento

Tutto parte da una "semplice" richiesta di più riso da parte di Patrizia, che ha preferito non mangiare il pesce. Ma Mirko non ci sta: secondo lui, la Rossetti non avrebbe motivo valido per rifiutarlo, se non il capriccio. "Non ti va di mangiarlo, è diverso", ha commentato l'attore in confessionale. A quel punto la conduttrice non ha incassato in silenzio: "Quando non mangiavi il cocco, ti davo comunque più riso", ha ribattuto, visibilmente irritata. E lo scontro è degenerato in pochi secondi.

Parole pesanti e accuse reciproche

La discussione ha preso una piega pesantemente personale. Mirko, esasperato, ha sbottato: "Fai come caz.o ti pare, io il riso non te lo do. Se vuoi che ti dica come la penso: hai rotto il caz.o. Che pesce mangi in Italia?". E la Rossetti non è certo rimasta a guardare: "Saranno caz.i miei cosa mangio in Italia, Mirko. Ma guardami negli occhi: io per un mese non ti ho mai dato il riso in più?".

Mirko Frezza

Dietro la rabbia, però, si nascondeva un rancore ben più profondo: la nomination. Sì, perché nella scorsa puntata Patrizia ha nominato proprio Mirko, e lui non ha preso bene il tradimento. "Mi hai nominato dicendo che non sai come la penso, ora lo sai. Almeno non mi voti più", ha urlato. E ancora: "Ti sei inventata caz.ate per nominarmi".

La tensione ha toccato il culmine quando Mirko, esasperato, ha tirato fuori anche un colorito giudizio in pieno stile romano: "Sei 'na pila de facioli", ovvero una persona fastidiosa, "rompi il caz.o e dici un sacco di parolacce". Patrizia ha cercato di far ragionare il naufrago, ricordandogli che il gioco prevede le nomination e che anche lei è stata votata più volte. Ma Mirko sembrava ormai deciso a chiudere ogni rapporto con la conduttrice.

La tregua: abbraccio finale e parole di scuse

Eppure, come spesso accade all'Isola, dopo la tempesta è tornata la calma. Mirko, stremato e commosso, ha deciso di chiedere scusa: "Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via". I due si sono poi abbracciati, lasciando intendere che, almeno per ora, le ostilità sono concluse.

Ma la convivenza in Honduras si fa ogni giorno più dura, e questa lite ne è solo l'ennesima dimostrazione. Fame, strategia e stanchezza mentale continuano a giocare brutti scherzi ai concorrenti. Riusciranno a mantenere la calma o ci saranno nuove esplosioni? Non resta che attendere i prossimi giorni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mirko Frezza commenta la Nomination di Patrizia Rossetti.