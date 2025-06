L’Isola dei Famosi, anticipazioni e sondaggi del 16 giugno, chi sarà eliminato? I parenti sbarcano in Honduras

Al via il doppio appuntamento settimanale con L'Isola dei Famosi: si parte questa sera, lunedì 16 giugno. In arrivo sorprese, ricongiungimenti familiari e una nuova eliminazione.

Da questa settimana, L'Isola dei Famosi raddoppia l'appuntamento: il reality condotto da Veronica Gentili, andrà in onda sia il lunedì che il mercoledì, fino alla data della finale prevista per mercoledì 2 luglio. In studio, accanto alla conduttrice, ritroviamo Simona Ventura nelle vesti di opinionista, pronta a commentare le dinamiche sempre più accese tra i naufraghi. Questa sera 16 giugno, la settima puntata sarà ricca di emozioni: uno dei tre concorrenti in nomination scoprirà il proprio destino, mentre per gli altri naufraghi sono previste numerose sorprese.

I parenti sbarcano sull'isola e un ospite misterioso in studio

Nelle ultime ore, Gabriele Parpiglia ha anticipato alcune novità succose della puntata in onda stasera. In particolare, è previsto lo sbarco dei parenti di cinque concorrenti: come da tradizione, per riabbracciarli, i naufraghi dovranno superare delle prove. Una dinamica emozionante che spesso regala momenti intensi e inaspettati.

Ma non è finita qui: in studio arriverà anche un ospite misterioso che - secondo le indiscrezioni - farà molto discutere. Al momento la sua identità non è stata rivelata, ma dopo la presenza della scorsa settimana di Giuseppe Cruciani, che aveva incoraggiato il suo amico Marco Adinolfi a continuare il percorso, c'è grande attesa per scoprire di chi si tratta.

Mirko Frezza

I nominati e i sondaggi: chi lascerà l'Isola?

La scorsa settimana sono finiti in nomination Mirko Frezza, Chiara Balestreri e Teresanna Pugliese, quest'ultima indicata direttamente dal leader Omar Fantini. Il concorrente eliminato non tornerà subito in Italia, ma raggiungerà Ultima Spiaggia, dove si trovano già Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

Anche per lui ci sarà quindi la possibilità di decidere se continuare o abbandonare definitivamente il gioco. Secondo i sondaggi online aggiornati nelle ultime ore, il favorito del pubblico sarebbe Mirko, con il 41% delle preferenze, seguito da Teresanna con il 33% e Chiara al 26%.

Polemiche e tensioni tra i naufraghi

Tutti e tre i nominati sono stati al centro di polemiche negli ultimi giorni. Lo staff social di Chiara Balestreri è stato accusato di strumentalizzare la sua storia personale legata alla violenza subita, per ottenere voti dal pubblico. Teresanna, invece, è finita più volte al centro di scontri accesi, in particolare con Omar Fantini, che in un confessionale ha dichiarato apertamente di volerla eliminare dal gioco.

Anche Mirko Frezza non è stato da meno: durante il weekend ha avuto un duro confronto con Patrizia Rossetti, nel corso del quale ha nuovamente minacciato di voler abbandonare il programma. Appuntamento quindi a questa sera su Canale 5 per un nuovo episodio de L'Isola dei Famosi, tra emozioni, sorprese e colpi di scena che promettono di cambiare gli equilibri sull'isola.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Omar e Mario commentano l'atteggiamento di Teresanna.