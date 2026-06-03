Isola dei Famosi: un altro concorrente di The 50 pronto a sbarcare tra i naufraghi

Continuano a moltiplicarsi i rumor sul cast de L'Isola dei Famosi 2026, che si prepara a tornare in onda con una nuova edizione ancora in fase di definizione. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore spunta quello di un concorrente proveniente da The 50, il reality di Prime Video che potrebbe rappresentare una delle principali 'fonti' di nuovi naufraghi per il programma di Canale 5. Una scelta che, se confermata, andrebbe nella direzione di un cast sempre più legato a volti già rodati nel mondo dei reality.

Alex Caniggia possibile nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi

Secondo gli ultimi rumors infatti, Alex Caniggia sarebbe tra i nomi in lizza per entrare nel cast del reality di Canale 5. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un nuovo ingresso di rilievo in un'edizione che punta su personaggi già noti al mondo dei reality. Il figlio dell'ex calciatore argentino Claudio Caniggia è già conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a The 50, distribuito in questi giorni da Prime Video.

Claudio Caniggia, un cognome storico del calcio argentino

Il cognome Caniggia è ben noto agli appassionati di calcio. Claudio Caniggia, padre del futuro naufrago, ha vestito la maglia della Nazionale argentina in 50 occasioni, segnando 16 gol. In Italia ha giocato a partire dalla stagione 1988-1989 con il Verona, per poi vestire le maglie di Atalanta e Roma. Successivamente è tornato a Bergamo, con l'Atalanta, nella stagione 1999-2000, con la squadra che militava nella serie cadetta.

Alex Caniggia

Da The 50 all'Isola: il possibile bis dei protagonisti reality

Se le indiscrezioni riportate da Hit su Affari Italiani dovessero essere confermate, Alex Caniggia sarebbe il terzo concorrente di The 50 a sbarcare a L'Isola dei Famosi. Con lui potrebbero ritrovarsi anche Francesco Chiofalo e Francesco Nozzolino, entrambi dati come possibili partenti per le Filippine, dove si svolge il reality.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2026:i nomi circolati in questi giorni

Oltre ai nomi già citati, tra i possibili concorrenti figurano anche Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma, Daniele Iaià, Pasquale Laricchia, Martina Maggiore, Michelle Veronesi e Raffaella Fico. Il cast definitivo non è ancora stato ufficializzato, ma il quadro sembra ormai sempre più delineato.

A guidare il programma per la prima volta ci sara Selvaggia Lucarelli, Un'altra novità riguarda l'inviato sull'Isola: secondo quanto emerso nelle ultime ore, Alvin sarebbe pronto a tornare, lasciando la co-conduzione di Battiti Live, affidata a Fabio Rovazzi.