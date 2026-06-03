Mediaset cambia tutto: Alvin inviato all’Isola, Rovazzi verso Battiti Live

La stagione televisiva estiva si apre con una rivoluzione totale che vede Selvaggia Lucarelli alla guida di una versione completamente rinnovata e preregistrata de L'Isola dei Famosi, il ritorno ufficiale di Alvin nel ruolo di inviato nelle Filippine e il conseguente sbarco di Fabio Rovazzi alla co-conduzione di Battiti Live al fianco di Ilary Blasi. Un vero e proprio effetto domino che ridisegna la mappa dell'intrattenimento in casa Mediaset.

L'Isola dei Famosi cambia volto: formato rinnovato e registrazioni alle Filippine

Secondo le anticipazioni, il reality sarà interamente preregistrato e andrà in onda soltanto in autunno, dopo una fase di montaggio. Una scelta che punta a trasformare il format in una versione più strutturata e narrativa, con una produzione completamente ambientata nell'arcipelago delle Filippine.

Alvin prenderà il posto di Pierpaolo Pretelli che lo scorso anno fu l'inviato di Veronica Gentili, allora conduttrice del programma. Pretelli quest'anno parteciperà nelle vesti di concorrente insieme ad altri ex volti provenienti dal mondo dei reality, come Zeudi Di Palma e Daniele Iaià.

Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi pronto a prendere il posto di Alvin a Battiti Live

Il ritorno di Alvin sull'Isola avrebbe però un effetto diretto sulla programmazione estiva di Mediaset. Lasciando la co-conduzione di Battiti Live, il suo spazio sarebbe destinato a un nuovo volto. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, il nome in pole position sarebbe quello di Fabio Rovazzi, pronto a debuttare nel ruolo di co-conduttore del programma musicale estivo al fianco di Ilary Blasi. Un passaggio di testimone che segnerebbe un cambio generazionale nello show.

Si legge sul magazine: "Ad affiancare Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi sarà Alvin, un veterano del reality. Il conduttore, già inviato in cinque edizioni, sarà impegnato con le registrazioni fra giugno e luglio nelle Filippine, per questa ragione non potrà affiancare, come avvenuto lo scorso anno, Ilary Blasi alla guida di Battiti Live. Ilary però non sarà sola e avrà un nuovo partner al suo fianco: si tratta di reduce dal ruolo di giudice a Io Canto e da quello di spalla di Federica Panicucci a Capodanno in Musica".