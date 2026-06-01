Pierpaolo Pretelli torna all’Isola dei Famosi ma non come conduttore

Comincia a delinearsi il cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo Zeudi Di Palma, sarebbero pronti a partire per le Filippine altri due concorrenti: Pierpaolo Pretelli e Daniele Iaià. A lanciare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela dalle pagine di Chi, notizia poi rilanciata e confermata dallo stesso giornalista anche sul suo profilo X.

Pierpaolo Pretelli torna all'Isola dei Famosi: il precedente da inviato

Tra i nomi più rilevanti c'è quello di Pierpaolo Pretelli, già noto al pubblico dei reality. Pretelli ha partecipato a Grande Fratello Vip 5, classificandosi secondo alle spalle di Tommaso Zorzi. Non sarebbe una prima volta assoluta per lui all'Isola: nella scorsa edizione aveva infatti ricoperto il ruolo di inviato al fianco di Veronica Gentili in Honduras.

Daniele Iaià, invece, è il vincitore della prima edizione di Too Hot To Handle Italia, durante la quale ha intrapreso una relazione con Ibiza Altea, poi conclusa circa un anno dopo la fine del programma.

Pierpaolo Pretelli

Dal mondo dei reality: Zeudi Di Palma e Francesco Chiofalo nel cast

Il cast, secondo le indiscrezioni, attinge ancora una volta al mondo dei reality. Tra i nomi già circolati c'è quello di Zeudi Di Palma, già concorrente del Grande Fratello, dove si è classificata al quarto posto. Presente anche Francesco Chiofalo, considerato uno dei volti più noti dei reality italiani. Dopo la partecipazione a Temptation Island con la sua ex Selvaggia Roma, ha preso parte anche a La Pupa e il Secchione e Viceversa e a The 50 su Prime Video.

Selvaggia Lucarelli verso l'addio a Ballando con le Stelle

Secondo ulteriori rumor riportati da Chi, sarebbe arrivata una fumata bianca anche per Selvaggia Lucarelli che andrà a condurre questa nuova edizione del programma, dicendo definitivamente addio al suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle.

Riprese alle Filippine e programma registrato: cosa cambia

I concorrenti dovrebbero partire nei prossimi giorni alla volta delle Filippine, dove verrà registrato il reality. Secondo le indiscrezioni, questa edizione de L'Isola dei Famosi non andrà più in diretta: le puntate saranno registrate, montate e successivamente trasmesse in autunno. La data ufficiale di messa in onda non è ancora stata comunicata.