Selvaggia Lucarelli stasera a L'isola dei famosi: "Questa volta però il (quasi) marito me lo porto da casa"

Era stato annunciato un ospite che avrebbe lasciato tutti di stucco, e così è stato: Selvaggia Lucarelli sarà infatti presente nello studio de L'isola dei famosi in questo lunedì 16 giugno. Se lo scorso mercoledì era stato Giuseppe Cruciani a movimentare la situazione in quel di Canale 5, stasera toccherà a una delle voci più critiche della TV.

Selvaggia Lucarelli all'Isola, un ritorno alle origini

Selvaggia Lucarelli con Laerte Pappalardo

La notizia era stata già anticipata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, che non aveva però fatto nomi. Dopo l'annuncio ufficiale fatto a Mattino Cinque News, è stata la diretta interessata a confermare via social la sua partecipazione.

Immancabile il salto nel passato, perchè, come lei stessa ha ricordato, Selvaggia Lucarelli, nel 2003, anno della prima Isola dei famosi italiana, era stata opinionista di quella prima edizione condotta, su Rai 2, da chi oggi è opinionista ufficiale di questa stagione: Simona Ventura.

"E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell'intrattenimento tv.... Stasera torno a fare un'incursione all'Isola di Veronica Gentili" ha scritto la giornalista nelle sue stories su Instagram.

Una cosa però ha tenuto a specificarla, la giurata di Ballando con le stelle (che nell'ultima settimana pare essere onnipresente in TV, da Farwest a Ore 14): questa volta il marito (o quasi, perchè convolerà tra pochi mesi a nozze col compagno Lorenzo Biagiarelli) se lo porterà da casa e non lo cercherà sul posto. Un chiaro riferimento al suo primo matrimonio, quello con Laerte Pappalardo, conosciuto proprio nel 2003 dietro le quinte del reality, quando dell'Isola era concorrente il padre Adriano.

L'isola dei famosi: le anticipazioni del 16 giugno

Mentre stasera è atteso il verdetto sulla prossima eliminazione (uno tra Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri dovrà accettare la permanenza sull'Ultima Spiaggia o lasciare per sempre il gioco), mentre alcuni parenti si preparano allo sbarco in Honduras, da casa ci si chiede: a chi presterà "soccorso" Selvaggia Lucarelli?

Certamente non accadrà quanto successo la scorsa settimana con Giuseppe Cruciani, arrivato nello studio di Canale 5 per sostenere l'amico Mario Adinolfi. Via social, la Lucarelli ha postato una vecchia dichiarazione del giornalista e politico, lasciando intuire, non proprio velatamente, che non risparmierà strali.