Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich si ritira, Rosanna Lodi eliminata cinque naufraghi in nomination

Joe Bastianich ha dovuto abbandonare il programma. L'Isola dei Famosi 2024 perde così uno dei suoi personaggi principali di quest'edizione e uno dei possibili contendenti alla vittoria finale. Nell'ottava puntata, è stata eliminata al televoto Rosanna Lodi, mentre Samuel, Valentina, Khady, Artur e Alvina sono stati nominati.

Joe Bastianich abbandona il reality show

Nella giornata di ieri, il cuoco italo-americano ha lasciato il gruppo per sottoporsi a controlli medici dopo una notte passata a vomitare, come raccontato da Valentina Vezzali ai suoi compagni d'avventura. Si pensava che la sua assenza fosse solo temporanea, ma ieri sera è stato annunciato il suo ritiro a sorpresa.

Joe Bastianich si è unito ai suoi compagni nella Palapa quando in italia si era già abbondantemente oltre la mezzanotte. Rivolgendosi al pubblico e agli altri naufraghi ha detto: "Avete potuto vedere un lato molto personale di me qui, e io solitamente porto avanti le cose fino in fondo nella mia vita. La dottoressa mi ha consigliato di non continuare, ed è una decisione che mi rattrista profondamente a livello personale. Quindi, purtroppo, devo lasciare l'Isola. È una situazione difficile per me, ma è necessario".

Vladimi Luxuria, che con l'addio di Joe perde il sesto concorrente per ritiro, ha elogiato il percorso dell'imprenditore, ma ha sottolineato che la salute dei naufraghi rimane la priorità assoluta: "Tu sei un elemento forte qui sull'Isola, quindi è ovvio che tutti noi vorremmo che tu rimanessi. Capisco cosa hai passato in questi giorni. Ma tra avere te qui in trasmissione come punto di forza e tutelare la tua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute. Joe, grazie per la tua umanità. Non vedo l'ora di vederti in studio".

Joe Bastianich si è ritirato dall'Isola dei Famosi

Televoto, nuovi arrivi e concorrenti in nomination

Prima dell'addio di Joe, c'era stato l'esito del televoto. I maufraghi finiti in nomination nella precedente puntata erano Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron, tre elementi cruciali per le dinamiche del gioco. Il pubblico ha deciso che la concorrente da eliminare doveva essere Rosanna Lodi, con le seguenti percentuali: Samuel 48%, Artur 27% e Rosanna 25%.

Rosanna Lodi è la meno votata dal pubblico

Durante la puntata sono stati presentati anche i nuovi concorrenti, si tratta di Dario Cassini, attore e comico partenopeo di cui vi abbiamo parlato nella scheda di presentazione. Linda Morselli, ex compagna di Valentino Rossi e del pilota spagnolo Fernando Alonso e la modella russa Karina Sapsai, la meno conosciuta dei tre naufraghi appena sbarcati in Honduras, come potete leggere nell'articolo che le abbiamo dedicato.

L'ottavo appuntamento con il reality show si è concluso con il consueto giro di nomination, i leader della settimana sono Edoardo Stoppa e Matilde Brandi. Sono finiti al televoto Samuel, Artur, Valentina, Khady e Alvina. Ecco come hanno votato i naufraghi