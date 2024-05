Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich lascia temporaneamente il programma per accertamenti medici

Nuovo imprevisto all'Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich lascia temporaneamente il programma poco prima della messa in onda dell'ottava puntata. La sua uscita è dovuta a problemi di salute, ma si spera che sia solo temporanea. Fino ad oggi si sono ritirati cinque naufraghi

Nuovo malore per Joe Bastianich

La notizia del malessere del concorrente nato a New York è stata comunicata agli altri compagni da Valentina Vezzali, che ha spiegato che il naufrago ha accusato forti dolori addominali e vomito, presumibilmente a causa di una reazione alla farina.

Valentina ha raccontato ai suoi compagni di squadra: "Joe ha passato la notte a vomitare a causa di una presunta intolleranza alla farina. Gli ho consigliato di sottoporsi a dei controlli medici. È stato davvero male, ed è stato portato via. Ha iniziato a vomitare dopo che voi siete andati via. Gli ho suggerito di farsi visitare."

Bastianich aveva già lasciato l'Isola all'inizio del mese per controlli medici, ma era tornato dopo aver ricevuto l'ok dai medici che gli ha permesso di partecipare alla puntata del 6 maggio dove ha avuto un confronto con Vladimir Luxuria.

Questa sera verrà chiarito se le condizioni di Joe gli permetteranno di partecipare alla puntata, che prevede anche l'ingresso di tre nuovi naufraghi: l'attore e comico Dario Cassini, Linda Morselli, ex compagna di Valentino Rossi, e la modella/showgirl Karina Saprai. Allo stesso tempo, tre naufraghi sono in lotta al televoto per evitare l'eliminazione. Uno tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron lascerà il programma questa sera.

Fin ad oggi si sono ritirati dal programma: il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi, Pietro Fanelil, Peppe di Napoli, Francesca Bergesio, che aveva subito una microfrattura nella prima puntata, e Tonia Romano.