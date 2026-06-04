Isola dei Famosi, Eva Grimaldi e Luca Onestini nel cast? L’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, Eva Grimaldi e Luca Onestini potrebbero entrare nel cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, pronta a partire per le Filippine tra conferme e sorprese.

Nei prossimi giorni i concorrenti selezionati per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi partiranno in aereo alla volta di Caramoan, nelle Filippine, che sarà la nuova location del reality show. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Biccy, la schiera dei concorrenti provenienti dai reality e, in particolare, dal Grande Fratello, si fa sempre più numerosa: tra i nomi circolati nelle ultime ore spuntano quelli di Eva Grimaldi e Luca Onestini.

Nuovi possibili concorrenti in arrivo nelle Filippine

Stando a quanto riportato, tra i nuovi arrivi ci sarebbero:

Il Musazzi

Eva Grimaldi

Luca Onestini

Claudia Peroni

Quest'ultimo nome rappresenterebbe una novità assoluta per il pubblico del reality: nota agli appassionati di MotoMondiale, la giornalista ha lavorato per anni nella redazione di Grand Prix - storico programma televisivo sportivo di Mediaset - seguendo da vicino Formula 1 e rally. Nel 2011 ha pubblicato anche il libro La Formula 1 dietro le quinte. La donna dai box.

Eva Grimaldi

Eva Grimaldi e il ritorno nei reality

Tra i nomi più noti figura anche Eva Grimaldi, pronta a tornare in un reality dopo la partecipazione del 2017. Per l'attrice si tratterebbe del quarto reality, dopo due edizioni del Grande Fratello VIP e la partecipazione a The 50 su Prime Video, dove non sono mancate tensioni con Helena Prestes.

Il mondo social e il caso Il Musazzi

Dalla piattaforma streaming del gruppo Amazon arriva anche Il Musazzi (Stefano Musazzi), diventato noto sui social per i suoi video ironici dedicati al mondo degli influencer e al loro stile di vita. Ultimamente ha ricevuto molte critiche perché molti follower ritengono che, grazie al successo ottenuto, stia ricalcando quegli stili di vita che aveva deriso in questi anni e che lo hanno reso famoso.

Luca Onestini e l'esperienza internazionale

Luca Onestini vanta invece un lungo percorso televisivo tra Italia e Spagna, con partecipazioni a programmi come Temptation Island, Uomini e Donne dove è stato sia corteggiatore che tronista, Grande Fratello Vip e diversi format iberici come Secret Story e Supervivientes.

Le altre indiscrezioni sul cast (in ordine alfabetico)

Oltre ai nomi già emersi, nelle ultime settimane si sono diffusi numerosi rumors sul cast di questa nuova edizione. Tra i papabili naufraghi che potrebbero raggiungere Caramoan si fanno i seguenti nomi: