Chi è Dario Cassini de L'Isola dei Famosi 2024: dal debutto con Raffaella Carrà a Le Iene

Dario Cassini è un personaggio del mondo dello spettacolo italiano noto principalmente per la sua carriera nel mondo dell'intrattenimento e della televisione. Nato il 18 giugno 1967 a Napoli, comico, attore e cabarettista italiano, incarna l'anima poliedrica dello showman. Viene da una famiglia legata al mondo dell'arte e dello spettacolo, con fratelli attivi nel settore televisivo e editoriale, in cui ha da sempre respirato l'aria dell'intrattenimento.

Il percorso artistico di Dario Cassini

l neo-naufrago proviene da una famiglia legata al mondo dell'arte e dello spettacolo, con fratelli attivi nel settore televisivo e editoriale. Riccardo, uno dei suoi fratelli, è un comico e autore di programmi televisivi e radiofonici. L'altro membro della famiglia, Marco, è direttore editoriale e fondatore della casa editrice romana Minimum fax.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1989 con Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. Ma è negli anni '90 che il grande pubblico lo accoglie a braccia aperte, grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Le Iene che conduce nel 1987 con Simona Ventura. Da allora, il suo nome è diventato sinonimo di divertimento e spensieratezza.

Con una carriera che abbraccia teatro, cinema e televisione, Cassini ha dimostrato un talento eclettico e una capacità di adattamento sorprendente. Dai palcoscenici teatrali ai set cinematografici, la sua presenza è sempre stata un valore aggiunto, regalando al pubblico momenti di pura gioia e divertimento.

Dario Cassini in una scena del film I Predatori

A teatro lo ricordiamo tra i protagonisti di Tranne mia madre e mia sorella 2 e Passerotto puoi andare via. Tra i suoi ruoli più celebri al cinema, si annoverano quelli in film come Facciamo paradiso di Mario Monicelli, Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno, I predatori di Pietro Castellitto e La donna per me diretto da Marco Martani.

In televisione ha partecipato a serie TV di successo come Don Matteo, dove ha vestito i panni del Pubblico Ministero di Spoleto, Fuoriclasse e Rex. Sul piccolo schermo Cassini ha conquistato il cuore degli italiani, grazie alla sua irriverente comicità e al suo stile unico. Programmi come Zelig e Colorado lo hanno reso un'icona dell'intrattenimento italiano.

Nel 2022 ha preso parte a Ballando con le stelle, al suo fianco c'era la professionista Lucrezia Lando, la sua avventura nel talent di Milly Carlucci è durata sei puntate. Durante il programma si scontrò con Selvaggia Lucarelli che lo accusò di averle telefonato prima di una puntata dicendole: "Stasera dammi 3, perché mi è davvero molto utile, mi serve per il mio personaggio".

Lucrezia Lando e Dario Cassini a Ballando

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in passato è stato legato a Marina Rei, apparendo anche nella clip che accompagna il brano Primavera. Oggi ha un figlio di nome Raffaele che ha avuto dalla sua compagna di cui non ha rivelato il nome.