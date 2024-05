Karina Sapsai: chi è la modella russa appena sbarcata all'Isola dei Famosi 2024

Karina Sapsai è senza dubbio la meno conosciuta tra i tre nuovi naufraghi de L'Isola dei Famosi 2024, incaricati (almeno è quello che la produzione spera) di rianimare un'edizione che sta perdendo per strada concorrenti e ascolti. La modella russa è sbrcata nell'ultima puntata del reality insieme a Linda Morselli e Dario Cassini.

Chi è Karina Sapsai

Di lei si sa pochissimo, solo quello che si può arguire dalla pagina Instagram, che conta meno di 40.000 follower al momento. Nata a Vladivostok, in Russia, Karina Sapsai entra nel mondo della moda e dello spettacolo, pur avendolo sognato fin da bambina, solo una volta compiuta la maggiore età. A 18 anni infatti, dopo aver partecipato a un concorso di bellezza, diventa il volto di un programma per ragazzi della TV russa. Notata dal alcuni talent scout, firma il suo primo contratto con un'importante agenzia di moda, che le consente di lavorare con marchi come Valentino, Gucci, Versace, L'Oréal e Wella.

Non soltanto moda: oltre a coltivare la passione per la recitazione (nel 2023 ha preso parte a una sitcom, Contromano, disponibile su Hibe, e ha recitato in alcuni piccoli spettacoli teatrali) e la danza, Karina non ha rinunciato agli studi, laureandosi in Ingegneria Biotecnologica e Scienze dell'alimentazione. Amante di yoga e fitness, sul suo profilo Instagram afferma di avere uno stile di vita sano.

Da qualche anno Karina Sapsai si è traferita a Milano per portare avanti la sua carriera da modella. Non si conosce nulla, invece, sulla sua vita privata, ma immaginiamo che non ci vorrà molto prima che le telecamere dell'Isola catturino qualche sua confessione.