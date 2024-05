Chi è Linda Morselli: la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Valentino Rossi

Nuovi concorrenti sbarcano in Honduras per partecipare al reality show di Canale 5, tra loro c'è Linda Morselli, scopriamo chi è

Questa sera all'Isola dei famosi sbarcano tre nuovi concorrenti, tra di loro c'è anche Linda Morselli, nota modella e conosciuta nel mondo del gossip per la sua relazione con Valentino Rossi. La nuova naufraga non è alla sua prima esperienza televisiva e ha partecipato anche a una edizione di Pechino Express.

Ecco chi è Linda Morselli

La modella che da stasera vedremo su Canale 5 nel programma di Vladimir Luxuria è nata il 15 novembre 1988 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, ma la sua infanzia l'ha passata a Limbiate, un paesino della stessa provincia a circa 22 chilometri di distanza dal luogo che l'ha vista nascere.

Ha frequentato gli Istituti professionali diplomandosi come perito grafico e poi ha iniziato la carriera di modella. Dopo essere stata eletta Miss Lombardia, nel 2006 Linda Morselli è stata una delle 30 finaliste di Miss Italia vincendo il titolo di Miss Eleganza. Da allora ha lavorato per diverse importanti marche di moda e ha posato per vari servizi fotografici, editoriali, copertine e spot pubblicitari, collaborando con fotografi di fama internazionale.

Nel 2009 è apparsa nel videoclip di "French Kiss" dei Riaffiora. Nel 2010 ha partecipato al video che ha accompagnato "Quello che dai" di Marco Carta. Nel 2017 ha lavorato per il marchio Kimoa, una linea di abbigliamento di proprietà di Fernando Alonso, il pilota spagnolo a cui è stata legata dal 2016 al 2021.

Nel 2018, Linda Morselli e la sua migliore amica Rachele Fogar (figlia di Ambrogio Fogar) hanno partecipato al reality show televisivo Pechino Express 7 - Avventura in Africa trasmesso da Rai 2 in prima serata sotto la guida di Costantino della Gherardesca. Le mannequin, come si chiamava la squadra delle due modelle, si classificò al terzo posto.

Nello stesso anno, e sempre con Rachele Fogar, ha preso parte al White Party di Atelier Emé. Nel 2019 ha partecipato a un episodio di Drive Up, un programma televisivo trasmesso da Italia 1. Durante il periodo natalizio, con Rachele Fogar, ha visitato ed esplorato l'Alta Badia (praticando sci e snowboard) e insieme hanno assistito alla Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020.

Nel 2020 Linda Morselli e Rachele Fogar sono apparse in Casa Marcello condotto da Marcello Cirillo e distribuita in streaming su YouTube. Nello stesso anno hanno fatto un tour della Sicilia che hanno soprannominato "Sicilia Express".

Linda Morselli e Fernando Alonso

Sempre nel 2020, la modella ha avuto un piccolo ruolo nel film spagnolo El practicante diretto da Carles Torras. Nel 2021 ha preso parte al film italiano Rido perchè ti amo di Paolo Ruffini.

Nel 2022 Linda Morselli e Rachele Fogar hanno partecipato al The Island Festival a Pantelleria, al cui interno erano previste numerose esperienze incentrate sulla musica, la natura e il benessere.

La relazione con Valentino Rossi

Gli amanti del gossip e del motociclismo la conoscono per la sua relazione con Valentino Rossi, a cui è stata legata dal 2011 al 2016. I due si erano incontrati nel 2008, quando Linda era una delle ombrelline durante le gare di MotoGP. Tra i motivi della rottura ci sarebbero stati la gelosia della ragazza e la sua voglia di sposarsi, un argomento che sembra non piacesse a Il Dottore.

Linda Morselli e Valentino Rossi

Durante questo periodo ebbe un incidente al ranch di Tavullia, la vasta tenuta in campagna dell'ex pilota di Moto GP, che la costrinse ad un delicato intervento al braccio.

Parlando della fine della relazione con Valentino Rossi disse a Vanity Fair: "Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così. Detto questo, una parte di me lo ama ancora e lo amerà per sempre".

Nel 2021, dopo la rottura con Fernando Alonso, ha incontrato Benjamin Alfonso, attore e scrittore argentino, suo attuale compagno.