Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi: Mediaset ufficializza il nome dei conduttori

Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset conferma la scelta di Selvaggia Lucarelli e Alvin per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Le registrazioni partiranno a breve nelle Filippine.

Come anticipato nelle scorse settimane, saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, che ha così avvalorato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Prima di puntare su Selvaggia Lucarelli, l'azienda di Cologno Monzese avrebbe valutato altre opzioni per la conduzione del reality. Tra i nomi circolati nelle scorse settimane c'era anche quello di Belen Rodriguez, ma il progetto non è andato in porto.

Alla fine, la scelta è ricaduta sull'ex giurata di Ballando con le Stelle, che negli ultimi mesi ha già collaborato con Canale 5 nel ruolo di opinionista del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione sarebbe stata letta anche come una mossa strategica nei confronti di Milly Carlucci, storica padrona di casa del programma del sabato sera di Rai 1, che anche nella prossima stagione sfiderà Maria De Filippi.

Alvin

Nel comunicato ufficiale, Mediaset ha spiegato le ragioni della decisione: "La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo".

La nota diffusa dall'azienda conferma inoltre che: "Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice del format". L'arcipelago asiatico ospiterà quindi la nuova edizione del reality, che sarà registrata per intero prima della messa in onda.

La data di debutto non è stata ancora annunciata ufficialmente. Tuttavia, il programma dovrebbe arrivare su Canale 5 nel corso dell'autunno con una formula differente rispetto alle edizioni precedenti, essendo registrato e montato prima della trasmissione.

Isola dei Famosi: i nomi che circolano per il cast

In attesa dell'annuncio ufficiale del cast, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui possibili concorrenti pronti a partire per Caramoan, nelle Filippine. Secondo le informazioni emerse finora, tra i papabili naufraghi ci sarebbero: