Ironheart, la serie Marvel ha il pieno sostegno di Robert Downey Jr: "Non potrei essere più felice"

Tra qualche giorno Ironheart sbarcherà su Disney+ e le prime recensioni della critica cominceranno a fioccare online, ma nel frattempo ha appena guadagnato un sostenitore molto speciale nell'Iron Man originale del MCU, Robert Downey Jr.

Dominique Thorne e Anthony Ramos sono apparsi infatti a Good Morning America per promuovere la serie Marvel Television, e qui sono stati sorpresi da un messaggio inviato proprio dall'attore Premio Oscar. Il debutto dello show su Disney+ è prevista per il prossimo 25 giugno 2025.

Con indosso un cappello di Avengers: Doomsday (in cui la parola "Wood" di 'Pinewood' è modificata in "Doom", insieme a quello che sembra essere un pannello del fumetto con il Dottor Destino), Downey ha chiarito che la nuova Ironheart ha il suo pieno sostegno e che non vede l'ora di vedere Riri Williams in azione.

Il messaggio di Robert Downey Jr. alla sua erede nel MCU

"Signorina Thorne, non potrei essere più felice di vederla portare in vita Riri Williams", ha esordito. "Ma il cappuccio mi rende nervoso. Il cappuccio è verde? Vi prego, ditemi che il signor Ramos non mi sta sostituendo nel ruolo del Dottor Destino tramite Parker Robbins. C'è qualcosa che non mi stanno dicendo?".

"Per farla breve, Iron Man ama Ironheart", ha concluso Downey, facendo il simbolo di un cuore con le mani prima di chiudere. In risposta, Thorne ha detto: "Anche Ironheart ama Iron Man" e ha elogiato l'attore per essere stato "così solidale" durante il suo impegno nel ruolo di Riri Williams. Il debutto del personaggio è avvenuto infatti nel 2022 nel corso di Black Panther: Wakanda Forever.

"È stato davvero incredibile perché vengo da una famiglia che ama il mondo Marvel. Il mio fratellino è nato pochi mesi prima dell'uscita di Iron Man, e da allora è sempre stato un affare di famiglia", ha aggiunto Thorne. "Abbiamo foto in cui il mio fratellino è Iron Man e io sono Iron Girl per Halloween, come se fosse una cosa molto profonda".

Di cosa parla la nuova Ironheart

La trama della serie ruota attorno allo scontro - sia fisico che tematico - tra scienza e magia. Tornata a Chicago, Riri si troverà a incrociare la strada con Parker Robbins, alias The Hood, interpretato da Anthony Ramos: un personaggio affascinante quanto pericoloso, in grado di manipolare forze mistiche.

Il regista Ryan Coogler, già autore di Wakanda Forever e produttore esecutivo della nuova serie, ha parlato della doppia anima dello show, a metà tra il realismo urbano e l'elemento fantastico: "Riri si muove in un contesto simile a quello di Daredevil, dove sia gli eroi che i villain devono arrangiarsi con quello che hanno. Ma in Ironheart si intrecciano anche elementi propri del lato più mistico e cosmico della Marvel, come in Doctor Strange o WandaVision. È una combinazione sorprendente".