Ironheart è una delle migliori serie Marvel secondo il suo punteggio su Rotten Tomatoes

Nonostante la non proprio ottima accoglienza dei fan, la serie è quella con uno dei punteggi più alto sul noto aggregatore

L'embargo sulle recensioni complete di Ironheart è scaduto proprio quando la serie è arrivata su Disney+ con un'anteprima di tre episodi la scorsa settimana, e inizialmente le cose non si prospettavano così bene per l'ultima serie dei Marvel Studios ambientata nel MCU.

Sebbene non abbia mai rischiato di essere massacrato dalla critica, secondo quanto si è visto su Rotten Tomatoes, Ironheart ha esordito con il 68% e si è aggirato intorno al 71% per i giorni successivi. Nel fine settimana, tuttavia, sono stati aggiunti alcuni nuovi verdetti e la prima avventura in solitaria di Riri Williams è ora ufficialmente "Certified Fresh" con un punteggio dell'86% sulla base di 75 recensioni.

I fan non sono stati altrettanto positivi nei confronti della serie, dato che il giudizio del pubblico è fermo a un misero 55%, ma vale la pena ricordare che i critici hanno visto tutti e sei gli episodi (gli ultimi tre debutteranno in streaming domani). Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Ironheart.

Di cosa parla la nuova serie Marvel su Disney+

Ironheart: Dominique Thorne

Dopo essere stata espulsa dal MIT e privata della sua tecnologia, il genio adolescente Riri Williams torna a Chicago. Un incontro casuale la porta nell'orbita di un pericoloso equipaggio e, quando usa un dispositivo di mappatura del cervello per riparare la sua armatura rotta, riporta accidentalmente in vita un'IA ologramma della sua migliore amica morta.

Ironheart: Dominique Thorne

Il personaggio di Riri Williams interpretato da Dominique Thorne ha fatto il suo debutto nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever, e questa serie si svolge dopo gli eventi di quel film, quando Riri torna nella sua città natale, Chicago, e si dedica alla costruzione di un'armatura all'avanguardia.

La serie vede anche la partecipazione di Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è l'autrice principale mentre gli episodi sono stati diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. I produttori esecutivi includono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Le musiche sono di Dara Taylor.